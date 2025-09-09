szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

3 órája

Vigyázat! Nem működnek a jelzőlámpák két forgalmas csomópontban

Címkék#Petőfi Sándor utca#Hungária utca#áramszünet#Pécs

Áramszünet miatt kedden nem fognak működni a jelzőlámpák Pécs két forgalmas csomópontján − adta hírül a Biokom.

2025. szeptember 9-én az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózati karbantartási munkálatokat végez a város két pontján: a Hungária utca – Petőfi Sándor utca kereszteződésében 11:00 és 15:00 óra között, valamint a Hunyadi János utca – Aradi Vértanúk utca kereszteződésében 08:00 és 12:00 óra között. 

A jelzett időszakokban az érintett kereszteződésekben működő jelzőlámpák az áramszünet miatt nem fognak üzemelni. Kérik az autósokat, hogy a közlekedési táblák jelzéseit fokozott figyelemmel kövessék, és vezessenek körültekintően.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu