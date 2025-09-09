Vigyázat! Nem működnek a jelzőlámpák két forgalmas csomópontban

Áramszünet miatt kedden nem fognak működni a jelzőlámpák Pécs két forgalmas csomópontján − adta hírül a Biokom.

2025. szeptember 9-én az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózati karbantartási munkálatokat végez a város két pontján: a Hungária utca – Petőfi Sándor utca kereszteződésében 11:00 és 15:00 óra között, valamint a Hunyadi János utca – Aradi Vértanúk utca kereszteződésében 08:00 és 12:00 óra között.

A jelzett időszakokban az érintett kereszteződésekben működő jelzőlámpák az áramszünet miatt nem fognak üzemelni. Kérik az autósokat, hogy a közlekedési táblák jelzéseit fokozott figyelemmel kövessék, és vezessenek körültekintően.