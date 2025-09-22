Vigyázat! Több utcában is áramszünet lesz

Szeptember 23-án 08:00 és 15:30 között közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (oszlop) cseréje miatt szünetel az áramszolgáltatás, szeptember 24-én ugyancsak 08:00 és 16:00 óra között újabb oszlopcserére kerül sor. Ezt követően, szeptember 25-én 08:00 és 16:00 óra között a transzformátorállomás karbantartása miatt szintén áramszünet várható. A szolgáltató honlapján és a város hivatalos honlapján további információk találhatók arról, hogy mely ingatlanok érintettek a leállásokban. Az E.ON felhívja a lakosság figyelmét, hogy időben készüljenek fel az áramszünetekre.