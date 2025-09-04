Időjárás
53 perce
Visszatér a nyár Baranyába
Forrás: Shutterstock
Fotó: Corri Seizinger
Baranya vármegyében ma napsütéses, időnként és helyenként átmenetileg fátyolfelhős, szűrtebb napsütéses idő lesz. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet nyáriasan magasra emelkedik. Ezt követően pénteken napos és mérsékelten felhős időszakok váltakozása a legvalószínűbb, fülledt, meleg idő várható. Szombaton javarészt napsütéses idő ígérkezik
