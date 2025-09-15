Visszatért Pécsre Páva Zsolt: visszailleszkedni sokkal könnyebb, mint elindulni

Páva Zsolt adott interjút munkatársunknak.

Páva Zsolt Pécs főterén. Fotó: Löffler Péter

– Nem nyelvismeret nélkül indult útnak 2021-ben, de sikerült fejleszteni a tudását?

– Jó régen, már középiskolásként megszereztem az angol alapokat. Az írással, az olvasással, a választékossággal nem akadt gondom. Ám kiderült, azért a beszélt amerikai angol valami más. Azt jól megérteni nem könnyű feladat egy idegennek. Sok benne a szlenges elem, az sem mindegy, ki hol tanulta korábban. Más egy indiai dialektus, mint egy afroamerikai kiejtés. De léptem benne előre.

– Első állomáshelye Chicago volt, de tényleg létezik a „csikágói" gengszterromantika?

– Más az, amiről a filmvásznakon mesélnek. Elsősorban el sem tudtam volna képzelni a szocializmusban, hogy évtizedekkel később a város utcáin sétálhatok. Másrészt, azért a rossz hírnévnek akad némi alapja. A számozott utcák esetében, egy bizonyos ponton túl, délebbre már nem szabad lakást bérelni, azt kifejezetten tiltják. Mert a gyilkosságok kilencven százaléka a metropolisznak azon a részén szoktak megesni. Nekem óriási szerencsém volt, közel laktam a belvároshoz, gyalog járhattam be a konzulátusra.

– Kocsival meg várta az országút?

– A körzetünkbe tizenegy állam tartozott. Az ottani magyar közösségekkel tartottam a kapcsolatot. Két nagyon lényeges szervezőerő létezik náluk. Az egyik az egyház, a másik a cserkészmozgalom. Gyakran hatszáz, máskor akár kilencszáz kilométer is volt egy út, csak oda. A konzulátus autójával sok mérföldet hagytam magam mögött. Hatalmasak a távolságok, de ők inkább órában szokták meghatározni, mi milyen messze fekszik tőlük. Érdekes gondolkodásmód, bár cseppet sem észszerűtlen.

– Kettő esztendő után mégis „beleunt" a nagyvilági jólétbe?

– Azért ez kissé sarkos megfogalmazás! Amerika messze van, egyedül voltam, hiányzott a családom. Onnan átlagban háromhavonta lehetett hazajönni, közelebb akartam kerülni a szeretteimhez. Ekkor adódott egy esély, Lettország, Riga, a főváros lehetett az új állomáshelyem. A térképen, a nagy Oroszország mellett csak egy pontnak tűnik, de területileg kétharmadnyi Magyarországról van szó. Igaz, a népesség csupán 1,86 millióra rúg, szóval vidéken kevesen laknak. Nagyon fővároscentrikus minden. Keveredik ott a skandináv érzés, meg a németségre jellemző ismérvek. Világméretű látványosságokkal nem dicsekedhetnek, mégis kellemesek a hétköznapok az ő tájaikon. De a nyelvük szörnyen bonyolult, még a szomszéd litvánokkal, észtekkel sem értik meg egymást. Viszont repülővel gyorsan el lehet jutni onnan a hazámba, ez azért komoly előny!