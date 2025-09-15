48 perce
Visszatért Pécsre Páva Zsolt: visszailleszkedni sokkal könnyebb, mint elindulni
Tizenévesként, majd túl a húszon, dr. Páva Zsoltnak volt a fejében egy kép Észak-Amerikáról. Filmek, zenék, hatalmas autók, végtelen sztrádák, a szabadság életérzésével. De úgy gondolta, egy zárt, diktatórikus világból oda ő soha nem juthat el. Néha a régi képzetek mégis megvalósulhatnak, némi baltikumi kitérővel színesítve. Pécs egykori polgármestere diplomataként négy évet kalandozott idegen tájakon.
Páva Zsolt adott interjút munkatársunknak.
– Nem nyelvismeret nélkül indult útnak 2021-ben, de sikerült fejleszteni a tudását?
– Jó régen, már középiskolásként megszereztem az angol alapokat. Az írással, az olvasással, a választékossággal nem akadt gondom. Ám kiderült, azért a beszélt amerikai angol valami más. Azt jól megérteni nem könnyű feladat egy idegennek. Sok benne a szlenges elem, az sem mindegy, ki hol tanulta korábban. Más egy indiai dialektus, mint egy afroamerikai kiejtés. De léptem benne előre.
– Első állomáshelye Chicago volt, de tényleg létezik a „csikágói" gengszterromantika?
– Más az, amiről a filmvásznakon mesélnek. Elsősorban el sem tudtam volna képzelni a szocializmusban, hogy évtizedekkel később a város utcáin sétálhatok. Másrészt, azért a rossz hírnévnek akad némi alapja. A számozott utcák esetében, egy bizonyos ponton túl, délebbre már nem szabad lakást bérelni, azt kifejezetten tiltják. Mert a gyilkosságok kilencven százaléka a metropolisznak azon a részén szoktak megesni. Nekem óriási szerencsém volt, közel laktam a belvároshoz, gyalog járhattam be a konzulátusra.
– Kocsival meg várta az országút?
– A körzetünkbe tizenegy állam tartozott. Az ottani magyar közösségekkel tartottam a kapcsolatot. Két nagyon lényeges szervezőerő létezik náluk. Az egyik az egyház, a másik a cserkészmozgalom. Gyakran hatszáz, máskor akár kilencszáz kilométer is volt egy út, csak oda. A konzulátus autójával sok mérföldet hagytam magam mögött. Hatalmasak a távolságok, de ők inkább órában szokták meghatározni, mi milyen messze fekszik tőlük. Érdekes gondolkodásmód, bár cseppet sem észszerűtlen.
– Kettő esztendő után mégis „beleunt" a nagyvilági jólétbe?
– Azért ez kissé sarkos megfogalmazás! Amerika messze van, egyedül voltam, hiányzott a családom. Onnan átlagban háromhavonta lehetett hazajönni, közelebb akartam kerülni a szeretteimhez. Ekkor adódott egy esély, Lettország, Riga, a főváros lehetett az új állomáshelyem. A térképen, a nagy Oroszország mellett csak egy pontnak tűnik, de területileg kétharmadnyi Magyarországról van szó. Igaz, a népesség csupán 1,86 millióra rúg, szóval vidéken kevesen laknak. Nagyon fővároscentrikus minden. Keveredik ott a skandináv érzés, meg a németségre jellemző ismérvek. Világméretű látványosságokkal nem dicsekedhetnek, mégis kellemesek a hétköznapok az ő tájaikon. De a nyelvük szörnyen bonyolult, még a szomszéd litvánokkal, észtekkel sem értik meg egymást. Viszont repülővel gyorsan el lehet jutni onnan a hazámba, ez azért komoly előny!
– Túllépve Rigán – amiről az idősebbeknek egy segédmotor neve ugrik be előre –, milyen a Baltikumban a vidéki életvitel?
– Minden egy léptékkel kisebb, mint felénk. Ott 50 000–es lélekszámmal már nagyvárosról beszélnek. De ez érthető, hiszen kétmillióan sincsenek, mindent ehhez érdemes mérni. Hatalmas tapasztalás volt megismerni őket, egy másik dimenziót. De az a küldetés is befejeződött, újra Pécsett vagyok, néha meg a Balaton partján. Visszailleszkedni persze sokkal egyszerűbb, könnyebb, mint elindulni.
„Buddy” Guy nyomában
A blues egyik elő legendája George „Buddy" Guy, közel a kilencvenhez, egy zenei klubot üzemeltet Chicago városában. Oda eljutni hatalmas élmény, bár fizetni kell a belépéskor, szóval nem ingyenes a buli. De néha az öreg gitáros is be szokott szállni a muzsikálásba. Aki jókor van ott, annak élete óriási zenei élménye lehet meghallgatni pár számot a mestertől. Páva Zsolt ebben a művészi kegyben részesült, pedig nem sokszor látogatta meg a híres helyet. Bár számára korábban inkább a „Szelíd motorosok" című mozi dallamai jelentettek sokat, azért a másfajta hatást sem feledheti el soha.