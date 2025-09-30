Botrány a komlói buszmegállóban: nem engedte felszállni az utasokat a sofőr

Egy olvasónk története jól példázza, milyen kellemetlenséget tud okozni a mindennapi közlekedés során, ha a menetrend szerinti Volánbusz-járat túlzsúfoltan érkezik. Reggel, munkába indulva állt a buszmegállóban, és várta a Pécs felé tartó távolsági járatot. Amikor a busz végre befutott, kinyílt az ajtó, a sofőr felállt, majd közölte az ott várakozó utasokkal: senki nem szállhat fel, mert a jármű teljesen megtelt. A jelenlévők felháborodtak, többen munkába, mások éppen a vonatukhoz siettek volna, ám a buszvezetőt mindez nem hatotta meg. Az ajtó becsukódott, és az utasok hoppon maradtak. Olvasónk végül csak fél órával később tudott elindulni Pécsre, a következő járattal.

Hiába jött a Volánbusz, nem vette fel olvasónkat a sofőr. Fotó: MW

Hogyan kárpótol a Volánbusz?

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ilyen helyzetben milyen jogorvoslati lehetősége van az utasnak. A Volánbusz jelenleg nem adott választ arra, milyen kártérítési szabályokat alkalmaz hasonló panaszok esetén. A vasúti közlekedésben azonban a MÁV-START pontosan meghatározta az ilyen eseteket: ha egy járat késése vagy kimaradása miatt az utas legalább egy órával később érkezik meg az úticéljához, az ár 25 százalékát visszaigényelheti, kétórás vagy annál nagyobb késés esetén pedig a jegyár 50 százalékát kaphatja vissza. A vasútnál mindehhez az utasnak panaszt kell benyújtania, és mellékelnie kell az utazási bizonylatot.

A közúti közlekedésben azonban nincsen ennyire egyértelmű szabályozás. Bár az utasok panaszbejelentési lehetősége adott – akár online, akár az ügyfélszolgálaton keresztül –, a zsúfoltság miatt elmaradt utazás tényleges kártérítési vonzata még tisztázatlan. Ez különösen azoknak kellemetlen, akik munkába, iskolába vagy más, időhöz kötött programra igyekeznek, és akiket egy félórás késés is komolyan érinthet.

Olvasónk története nem egyedi, és sok utas tapasztal hasonlót a reggeli csúcsidőben. A kérdés az: vajon a Volánbusz hajlandó lesz-e a MÁV-hoz hasonló, átlátható kompenzációs rendszert bevezetni, vagy továbbra is az utasok türelmére számítanak majd? Cikkünk írásáig nem érkezett válasz a MÁV-csoport ügyfélszolgálatától, amint megérkezik, tájékoztatjuk az olvasókat róla.