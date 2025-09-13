szeptember 13., szombat

Szent Vér

38 perce

Címkék#Szent Vér kegyhely#Pécsi Egyházmegye#zarándoklat

A jubileumi szentévben kiemelt búcsúnyerési helyének jelölte ki a bátai Szent Vér bazilika. A Pécsi Egyházmegye szeptember 20-án tartja hagyományos zarándoklatát a kegyhelyre.

Wald Kata
Motorral és kerékpárral is lehet csatlakozni a zarándoklathoz

Gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 20-án a bátai Szent Vér kegyhelyre - a Pécsi Egyházmegye hagyományos zarándoklatát, amelyet immár 12. alkalommal rendeznek meg, a főpásztor szándéka szerint idén a krisztusi baráti közösségekért ajánlanak fel. 

zarándoklat püspök
A hagyományos bátai zarándoklatot szeptember 20-án tartja a Pécsi egyházmegye - a menethez kerékpárral és motorral is lehet csatlakozni. 

 

Felföldi László megyéspüspök a jubileumi szentévben kiemelt búcsúnyerési helyének jelölte ki a bátai Szent Vér bazilikát és kegyhelyet. - A szeptember 20-i zarándoklat alkalmából a 10 órakor kezdődő folyamatos szentségimádáshoz lehet kapcsolódni, és ezzel egy időben lehetőség nyílik szentgyónás végzésére. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál, ahol a pécsi megyéspüspök celebrál szentmisét az egyházmegye papságával - adta hírül a Pécsi Egyházmegye. 

A bátai zarándoklat ünnepi szentmisével zárul a kegyhelyen

A program részletes tájékoztatója szerint a zarándoklat menetrendje a következő: a gyalogosan érkezők a helyi hagyományok szerint két indulási helyszín közül választhatnak. Mohácsról, a Fogadalmi templomtól reggel 7 órakor indul a menet a kb. 22 km-re található kegyhelyre, a másik indulási lehetőség pedig a bátaszéki Nagyboldogasszony-templom, ahonnan mintegy 11 km-nyi távolságot tesznek meg Bátáig a 9.15-kor útra kelő zarándokok. A zarándoklathoz kerékpárral és motorral is lehet csatlakozni: ők 11 órakor indulnak Mohácsról, a Fogadalmi templomtól.

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatója szerint a bátai zarándoklatra nem kell külön regisztrálni, plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is nagy szeretettel hívnak és várnak a szervezők. Fontos tudni, hogy a 15 órakor kezdődő szentmise ideje alatt a Szent Vér kegyhely sem személyautóval, sem autóbusszal, sem pedig motorkerékpárral nem közelíthető meg. Behajtani kizárólag engedéllyel vagy papi igazolvánnyal lehet. Ha beteg vagy idős ember érkezik, igény esetén a Hunyadi út - Fő utca kereszteződésénél található információs ponttól szállítják fel őket a kegytemplomhoz.

Fontos információ még, hogy személyautók parkolni Bátán az Árvíz utcában, a Sík utcában, illetve a Rákóczi utcában tudnak majd a zarándoklat napján. Kerékpárok és motorkerékpárok számára a Hunyadi út - Fő utca kereszteződésénél, a Tájház udvarán őrzött parkolót biztosítanak. 

A zarándoklat ideje alatt a szervezők orvosi ügyeletet biztosítanak. 

 

