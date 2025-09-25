szeptember 25., csütörtök

Örömhír

2 órája

Új, modern szabadidőpark épült a település szívében

A gyerekek és a felnőttek is találhatnak sportolási lehetőséget az új zengővárkonyi sport- és szabadidőparkban. A helyszínen futópálya, fitnesz park, pumpapálya, ping-pong asztal is segíti a szabadban való kikapcsolódást.

Tóth Viktória

Egy újabb nyertes, TOP Plusz pályázat valósult meg a baranyai községben, melyet a Zengővárkony Községi Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumot alkotva abszolvált. A „Sportosabb Zengővárkonyért! – Sport és Szabadidő park létesítése” című projekt a szabadidőt aktívan eltölteni kívánó helyi lakosság számára kínál lehetőséget, így helyben tartva a gyerekeket, a fiatalságot, a családokat, a fizikai aktivitásra fogékonyakat, és az idősebb korosztály tagjait is – ismertette a Baranya Vármegyei Önkormányzat.

Zengővárkonyi sport- és szabadidőpark
Elkészült a a sport- és szabadidőpark Zengővárkonyban
Forrás: Baranya Vármegyei Önkormányzat

Ilyen lett a zengővárkonyi szabadidőpark

Az önkormányzat a közelmúltban vásárolta meg az elhanyagolt belterületi telket, hogy tereprendezést, bozótirtást, parkrendezést és füvesítést követően közparkot, egyben kültéri közösségi-kulturális színteret hozzon létre. A parkban futópálya épült, amely a felnőtt fitnesz eszközökkel a fiatalok, felnőttek és az idősek számára nyújt egyéni vagy csoportos edzési lehetőségeket, buzdítva a lakosságot a szabadidő aktív eltöltésére. A környéken egyedülálló pumptrack pálya a fiatalabb korosztály sportolással egybekötött kikapcsolódását szolgálja. A kültéri pingpongasztal és a szabadon hagyott, füves részek a családi és közösségi időtöltésnek kedveznek. A projekt a környezetbe illő új utcabútorokkal az idősek és kismamák számára is kellemesebbé teszi a szabadban töltött időt. A modern napelemes közvilágítással estébe nyúlóan lehet majd a park szolgáltatásait használni.

Sport- és szabadidőpark Zengővárkonyban
Kültéri fitneszeszközöket is telepítettek
Forrás: Baranya Vármegyei Önkormányzat

A beruházás fontos része volt a zöldfelület megújítása, egyrészt cserjesor ültetéssel takarásba került a sport- és szabadidőpark, másrészt az újonnan ültetett fák természetes árnyékot fognak adni az új parkban és a játszótéren.

 

