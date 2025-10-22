október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 23.

2 órája

Fáklyás vonulást tartottak 1956 hőseire emlékezve Pécsen (GALÉRIA)

Címkék#Matheovits László#1956-os forradalom#megemlékezés

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ), azaz a KDNP ifjúsági szervezetének szervezésében tartottak fáklyás megemlékezést október 23-án Pécset. A résztvevők a Dóm térről vonultak az Aradi Vértanúk útjára, ahol 1956 hőseinek tiszteletére gyertyákat gyújtottak.

Bama.hu
Fáklyás vonulást tartottak 1956 hőseire emlékezve Pécsen (GALÉRIA)

Fotó: Löffler Péter

A résztvevők nem sokkal pénteken 18 óra előtt kezdtek gyülekezni a Dóm téren, ahonnan megemlékezők a kezükben fáklyát tart mintegy negyed órás séta után érték el az 1956 hőseinek emlékére állított kopjafát.

1956
1956 hőseire emlékeztek az IKSZ szervezésében.

A helyszínen, a Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség pécsi illetőségű országos alelnöke mondott beszédet. Matheovits László arról beszélt, hogy fiatalabb nemzedék száméra október 23. különösen fontos, hiszen 1956 hősei is fiatalok voltak: diákok, munkások, tanárok, akik - mint fogalmazott - „szívükben a szabadság lángját hordozták”.

A szónok szerint ők nem féltek kimondani: elég volt az idegen uralom hazugságaiból és a félelemből. Még akkor is – jegyezte meg – ha "tudták, hogy súlyos árat fizethetnek érte, de vállalták a küzdelmet. Mi az ő bátorságukból merítünk erőt ma is”.

A jelenre térve Matheovits László kiemelte: nemzedékének más harc jutott. Úgy fogalmazott: „nem tankok és puskák árnyékában kell helytállnunk, hanem a békéért, a családok biztonságáért és a nemzet jövőjéért kell kiállnunk”. Szavai szerint vannak, akik ma is kísérletet tesznek arra, hogy a magyar fiatalságot belesodorják egy olyan háborúba, amely „nem a miénk, nem a magyar érdekeket szolgálja”.

Az IKSZ alelnöke szerint „a mi felelősségünk”, hogy nemet mondjunk erre. „Mi nem a háború nemzedéke akarunk lenni – hanem a jövő nemzedéke” – hangoztatta. Ezért – folytatta Matheovits László - minden döntésük, „így a jövő években ránk váró választások is, arról szólnak majd: megőrizzük-e azt a szabadságot és függetlenséget, amelyért 1956 hősei életüket adták”.

1956 hősei megmutatták

Megfogalmazása szerin 1956 hősei „megmutatták, hogy a magyar nép képes felállni és nemet mondani”. „Nekünk ma az a dolgunk, hogy a békét, a függetlenséget és a magyar jövőt őrizzük meg” – zárta gondolatait.

A forradalom és Pécs

Az 1956-os forradalom híre október 23-án érte el Pécset, ahol másnap már ezrek vonultak az utcákra, követelve a Rákosi-rendszer bukását és a nemzeti függetlenséget. A megmozdulások során a pécsiek ledöntötték a városban álló Sztálin-szobrot, és megalakították a munkástanácsokat. A pécsi egyetem hallgatói és a bányászok is aktívan részt vettek az eseményekben, miközben a mecseki erdőkben szerveződő ellenállók – a „Mecseki Láthatatlanok” – november elejétől gerillaharcot folytattak a visszatérő szovjet erőkkel szemben. Bár a forradalmat leverték, Pécs 1956-os hősei máig példái a bátor kiállásnak és a szabadságvágy erejének.

Galériánkat itt tekintheti meg:

Fáklyás felvonulás a hősökért

Fotók: Löffler Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu