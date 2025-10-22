Fáklyás vonulást tartottak 1956 hőseire emlékezve Pécsen (GALÉRIA)

A résztvevők nem sokkal pénteken 18 óra előtt kezdtek gyülekezni a Dóm téren, ahonnan megemlékezők a kezükben fáklyát tart mintegy negyed órás séta után érték el az 1956 hőseinek emlékére állított kopjafát.

1956 hőseire emlékeztek az IKSZ szervezésében.

A helyszínen, a Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség pécsi illetőségű országos alelnöke mondott beszédet. Matheovits László arról beszélt, hogy fiatalabb nemzedék száméra október 23. különösen fontos, hiszen 1956 hősei is fiatalok voltak: diákok, munkások, tanárok, akik - mint fogalmazott - „szívükben a szabadság lángját hordozták”.

A szónok szerint ők nem féltek kimondani: elég volt az idegen uralom hazugságaiból és a félelemből. Még akkor is – jegyezte meg – ha "tudták, hogy súlyos árat fizethetnek érte, de vállalták a küzdelmet. Mi az ő bátorságukból merítünk erőt ma is”.

A jelenre térve Matheovits László kiemelte: nemzedékének más harc jutott. Úgy fogalmazott: „nem tankok és puskák árnyékában kell helytállnunk, hanem a békéért, a családok biztonságáért és a nemzet jövőjéért kell kiállnunk”. Szavai szerint vannak, akik ma is kísérletet tesznek arra, hogy a magyar fiatalságot belesodorják egy olyan háborúba, amely „nem a miénk, nem a magyar érdekeket szolgálja”.

Az IKSZ alelnöke szerint „a mi felelősségünk”, hogy nemet mondjunk erre. „Mi nem a háború nemzedéke akarunk lenni – hanem a jövő nemzedéke” – hangoztatta. Ezért – folytatta Matheovits László - minden döntésük, „így a jövő években ránk váró választások is, arról szólnak majd: megőrizzük-e azt a szabadságot és függetlenséget, amelyért 1956 hősei életüket adták”.

1956 hősei megmutatták

Megfogalmazása szerin 1956 hősei „megmutatták, hogy a magyar nép képes felállni és nemet mondani”. „Nekünk ma az a dolgunk, hogy a békét, a függetlenséget és a magyar jövőt őrizzük meg” – zárta gondolatait.

A forradalom és Pécs

Az 1956-os forradalom híre október 23-án érte el Pécset, ahol másnap már ezrek vonultak az utcákra, követelve a Rákosi-rendszer bukását és a nemzeti függetlenséget. A megmozdulások során a pécsiek ledöntötték a városban álló Sztálin-szobrot, és megalakították a munkástanácsokat. A pécsi egyetem hallgatói és a bányászok is aktívan részt vettek az eseményekben, miközben a mecseki erdőkben szerveződő ellenállók – a „Mecseki Láthatatlanok” – november elejétől gerillaharcot folytattak a visszatérő szovjet erőkkel szemben. Bár a forradalmat leverték, Pécs 1956-os hősei máig példái a bátor kiállásnak és a szabadságvágy erejének.

