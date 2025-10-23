Mennyből a pokolba: 1956 „csendes” pécsi hőse

A Pécsi Köztemető egyik szerény sírkövén ez áll: Abay Nemes Oszkár (1913–1959) úszóbajnok, ügyvéd, politikus. Nevét a pécsi Hullámfürdő uszodája viseli, valójában a sport hőse, a jog embere, a forradalom védője és a szocialista, baloldali diktatúra üldözöttje 1956 előtt és az után is.

1956 alig ismert hőse, Abay-Nemes Oszkár (balról) Lengyel Árpád, Csik Ferenc és Gróf Ödön, a négy olimpiai harmadik váltótag

A pécsi úszósport úttörője

Abay Nemes Oszkár 1913. szeptember 22-én született a Pozsony vármegyei Magyardiószegen, egy gyógyszerész fiaként. A nyolcgyermekes család 1915-ben Paksra költözött, ahol a kis Oszkár megtanult úszni a Dunában és a Hága-féle kosaras uszodában. Gimnáziumi éveit már Kalocsán, majd Pécsett, a cisztercieknél töltötte.

Sportkarrierje 1929-ben indult a Pécsi Atlétikai Club színeiben, ahol rögtön országos ifjúsági bajnok lett. Egyetemistaként vált igazán ismertté: 1933-ban országos bajnoki címet szerzett 200 méteres gyorsúszásban, majd a főiskolai világbajnokságon aranyérmet nyert a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként.

A csúcspontot az 1936-os berlini olimpia hozta meg, ahol Gróf Ödönnel, Csik Ferenccel és Lengyel Árpáddal együtt bronzérmet szerzett a 4×200 méteres váltóban. A berlini olimpián Abayt ünnepelték a magyar kolónia tagjai, elsősorban egyéni rekordjával jelentősen hozzájárult az új Európa-csúcs és az olimpiai bronzérem megszerzéséhez. Abay a magyar váltó harmadik embereként, Gróf és Lengyel után behozta a német Heidel előnyét. A tribün őrjöngve,tombolva biztatta a német versenyzőt, de hiába, mert Abay erősített, és a hajrában 4 métert vert rá. A pécsi úszó egyéni csúcsot ért el, 2:18,9-cel. Csik a 100 m-es gyorsúszásban aratott mindent elsöprő győzelme után ,negyedik emberként biztosította a magyar váltó harmadik helyé – írta meg a Dunántúli Napló. A hazatérés után Pécsett hősként ünnepelték.

1939-ben újabb országos bajnoki címet szerzett, majd visszavonult, és ügyvédi pályára lépett. 1941-től pécsi ügyvédként dolgozott, miközben a helyi úszósport szervezésében is részt vett.

Politikus és közéleti ember

A második világháború után a politikába is bekapcsolódott: előbb a Független Kisgazdapárt, majd a Demokrata Néppárt tagjaként 1947-ben országgyűlési mandátumot nyert. Parlamenti felszólalásaiban a kiskereskedők és a szövetkezetek önállóságáért emelt szót, bírálta a gazdasági központosítást és a túlzott állami beavatkozást. A rendszer szemében ezzel ellenséggé vált. 1948 után kilépett a pártból, majd csatlakozott a Magyar Függetlenségi Népfronthoz, de a kommunista hatalomátvétel után hamar kiszorították a közéletből.