A betolakodók elleni harc volt az egyik központi téma

A kar honlapjának beszámolója szerint a rendezvény fő célja az volt, hogy a legfrissebb hazai tudományos eredmények bemutatása mellett teret adjon a tapasztalt kutatók, doktoranduszok és fiatal hallgatók közötti szakmai párbeszédnek.

A kétnapos eseményen több hazai intézmény képviselői vettek részt, és számos előadás hangzott el a városi környezet biodiverzitásáról, élőlények viselkedésbeli adaptációjáról, a klímaváltozásról, valamint az inváziós fajok ökológiai vonatkozásairól egyaránt. A plenáris előadások mellett fiatal kutatók poszterbemutatói és interaktív szekcióbeszélgetések is színesítették a programot.