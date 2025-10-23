1 órája
A betolakodók elleni harc volt az egyik központi téma
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara adott otthont a 3. Urbanizációs Ökológia Konferenciának, amely az urbanizáció élővilágra gyakorolt hatásaival és ökológiai vonatkozásaival foglalkozott.
Illusztráció.
A kar honlapjának beszámolója szerint a rendezvény fő célja az volt, hogy a legfrissebb hazai tudományos eredmények bemutatása mellett teret adjon a tapasztalt kutatók, doktoranduszok és fiatal hallgatók közötti szakmai párbeszédnek.
A kétnapos eseményen több hazai intézmény képviselői vettek részt, és számos előadás hangzott el a városi környezet biodiverzitásáról, élőlények viselkedésbeli adaptációjáról, a klímaváltozásról, valamint az inváziós fajok ökológiai vonatkozásairól egyaránt. A plenáris előadások mellett fiatal kutatók poszterbemutatói és interaktív szekcióbeszélgetések is színesítették a programot.
Pécsre érkezik az ENSZ és Magyarország kapcsolatának egyik legavatottabb szakértője
A konferencia kiváló alkalmat biztosított a városi ökológia aktuális kérdéseinek megvitatására és a kutatói hálózatok erősítésére.