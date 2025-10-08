45 perce
A gyerekek jövője a gépek kezében? – A Leőweyben nem hagyják szó nélkül
Hogyan készítsük fel a fiatalokat a mesterséges intelligencia korára? Erre a kérdésre keresik a választ október 8-án, 17 órától a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban.
Fotó: Laufer László
Az „Avatárjaink fejlesztésének tétje” című kerekasztal-beszélgetést az IVeTár, a Leőwey Klára Gimnázium és a Leőwey Világháló közösen szervezi. A gimnázium eseményen arról lesz szó, miként alakíthatók ki azok a készségek és szemléletmódok, amelyek segítenek a fiataloknak eligazodni a mesterséges intelligencia és a digitális technológia egyre meghatározóbb világában.
A beszélgetés középpontjában az MI és az „analóg világ” találkozása áll. A szervezők célja, hogy a közönség új nézőpontokat kapjon arról, miként lehet a mesterséges intelligenciát nem veszélyként, hanem lehetőségként kezelni.
Az iskola 32-es kis dísztermében megrendezett különleges klubest egyben a gimnázium új közösségi terének ünnepélyes avatása is. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a következő oldalon lehet: leoweypecs.hu/vilaghalo-klubestek