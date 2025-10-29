A helyi óvoda fejlesztésére gyűjtenek a harkányiak

A Kiss József Művelődési Házban tartott esemény 19 órakor kezdődik, ahol vacsora, vidám műsor és értékes tombolaajándékok gondoskodnak a jó hangulatról. A zenét a Star Voice Band szolgáltatja. A bál teljes bevételét a harkányi intézmények fejlesztésére, szépítésére fordítják. Jegyek és asztalfoglalás az óvodában és az iskola titkárságán lehetséges.