A helyi óvoda fejlesztésére gyűjtenek a harkányiak

Jusztin Levente
A helyi óvoda fejlesztésére gyűjtenek a harkányiak

November 22-én, szombaton igazi közösségi élmény várja a harkányiakat: jótékonysági alapítványi bálra invitálja a vendégeket A Szebb Jövő Alapítvány Kuratóriuma, valamint a Harkányi Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Konyha nevelőtestülete és szülői munkaközössége. 

A Kiss József Művelődési Házban tartott esemény 19 órakor kezdődik, ahol vacsora, vidám műsor és értékes tombolaajándékok gondoskodnak a jó hangulatról. A zenét a Star Voice Band szolgáltatja. A bál teljes bevételét a harkányi intézmények fejlesztésére, szépítésére fordítják. Jegyek és asztalfoglalás az óvodában és az iskola titkárságán lehetséges.

 

