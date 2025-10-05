október 5., vasárnap

Aurél névnap

Csúcsprogramok

2 órája

A hétvégén mindent vitt a Villányi Vörösbor Fesztivál (GALÉRIA)

Címkék#szüret#programkínálat#Villányi Vörösbor Fesztivál#tér#piac

Elementáris erővel robban bele a hétvégi baranyai programkínálatba a Villányi Vörösbor Fesztivál.

Kaszás Endre
A hétvégén mindent vitt a Villányi Vörösbor Fesztivál (GALÉRIA)

Forrás: MW

A kiemelt érdeklődés nem véletlen, hiszen az idén három napos rendezvényt a legnagyobb hazai, szüret utáni boros tematikájú fesztiválok között tartják számon.

Péntek és szombat után már elmondhatjuk, hogy nem volt hiábavaló a szervezők hatalmas munkája, hiszen a hétvégi napokon a hűvösebb idő ellenére is zsúfolásig megtelt Villányban a történelmi pincesor és a Rendezvénytér is. A résztvevők körében a könnyűzenei és hagyományőrző programok mellett nagy sikert arattak a gasztronómiai attrakciók, illetve az erre az alkalomra ünnepélyesen aktualizált villányi borkínálat is.

Vacogós idő? Ugyan már! A Villányi Vörösbor Fesztivál résztvevői így is hatalmasat buliztak

Fotók: Kovács Liliána

A fesztivál vasárnapi programjai mindenki számára ingyenesek voltak. A Fő téren 10 órától szüreti hálaadó istentiszteletet tartottak, 11 órától pedig a felújított és átalakított teret, valamint a helyi termelői piacot adták át ünnepélyesen, amit szórakoztató és közösségi programok követtek.

Fergeteges koncertet adott a Kowalsky meg a Vega a Villányi Vörösbor Fesztivál Rendezvényterén

Fotók: Kovács Liliána

 

 

