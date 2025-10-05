A hétvégén mindent vitt a Villányi Vörösbor Fesztivál (GALÉRIA)

A kiemelt érdeklődés nem véletlen, hiszen az idén három napos rendezvényt a legnagyobb hazai, szüret utáni boros tematikájú fesztiválok között tartják számon.

Péntek és szombat után már elmondhatjuk, hogy nem volt hiábavaló a szervezők hatalmas munkája, hiszen a hétvégi napokon a hűvösebb idő ellenére is zsúfolásig megtelt Villányban a történelmi pincesor és a Rendezvénytér is. A résztvevők körében a könnyűzenei és hagyományőrző programok mellett nagy sikert arattak a gasztronómiai attrakciók, illetve az erre az alkalomra ünnepélyesen aktualizált villányi borkínálat is.