1 órája
A hétvégén mindent vitt a Villányi Vörösbor Fesztivál (GALÉRIA)
Elementáris erővel robban bele a hétvégi baranyai programkínálatba a Villányi Vörösbor Fesztivál.
Forrás: MW
A kiemelt érdeklődés nem véletlen, hiszen az idén három napos rendezvényt a legnagyobb hazai, szüret utáni boros tematikájú fesztiválok között tartják számon.
Péntek és szombat után már elmondhatjuk, hogy nem volt hiábavaló a szervezők hatalmas munkája, hiszen a hétvégi napokon a hűvösebb idő ellenére is zsúfolásig megtelt Villányban a történelmi pincesor és a Rendezvénytér is. A résztvevők körében a könnyűzenei és hagyományőrző programok mellett nagy sikert arattak a gasztronómiai attrakciók, illetve az erre az alkalomra ünnepélyesen aktualizált villányi borkínálat is.
Vacogós idő? Ugyan már! A Villányi Vörösbor Fesztivál résztvevői így is hatalmasat buliztakFotók: Kovács Liliána
A fesztivál vasárnapi programjai mindenki számára ingyenesek voltak. A Fő téren 10 órától szüreti hálaadó istentiszteletet tartottak, 11 órától pedig a felújított és átalakított teret, valamint a helyi termelői piacot adták át ünnepélyesen, amit szórakoztató és közösségi programok követtek.
Fergeteges koncertet adott a Kowalsky meg a Vega a Villányi Vörösbor Fesztivál RendezvényterénFotók: Kovács Liliána