A hősökre emlékeznek Pécsváradon
Pécsvárad városa ünnepi megemlékezést szervez az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az eseményre 2025. október 23-án, csütörtökön 10 órakor kerül sor a Kossuth téren.
A koszorúzási ünnepségen beszédet mond Gál Krisztián, Pécsvárad polgármestere. A programban részt vesz a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum II. Béla Technikum diákjai, felkészítő tanáruk: Apaceller-Czigola Orsolya. Emellett közreműködik a Pécsváradi Rézfúvós Kamaraegyüttes, vezényel: Wagner József.
Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os hősökre és a magyar szabadságvágy örök értékeire.
