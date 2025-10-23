29 perce
A legkiválóbb magyar tehetségek töltötték meg a pécsi MCC színpadot
Közel százan érdeklődtek a Highlights of Hungary és a pécsi MCC közös szervezésében megtartott Highlights KLUB rendezvényre, melyen Szabadfi Szabolcs, vagyis Szabi a Pék, Varga Csaba nagyváradi építész és hegymászó, valamint Koleszár Tibor, a Walise Kft. ügyvezető igazgatója kapott meghívást. A kiemelkedő magyar tehetségekkel Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője beszélgetett.
A baranyai felmenőkkel büszkélkedő Szabadfi Szabolcs szerint minden gazda fejében el kell ültetni annak a gondolatát, hogy a jó minőségű kenyérhez elsősorban jó minőségű búzára és termőföldre van szükség. „Ha ez megvan, az a feladatunk, hogy megadjuk a kellő időt és tiszteletet a tésztának. Csak hozhatjuk létre a kiváló minőségű pékárut, melynek egyben szakrális szerepe is van” – Mondta Szabi a Pék. A sztárpék azt is hozzátette, hogy vélemény eszerint, aki élelmiszert ad másoknak, annak a világ legmegbízhatóbb emberének kell lennie.
A kenyér drágulásával kapcsolatban Szabadfi Szabolcs elmondta, hogy korábban senki nem volt megfizetve, aki a pékáru előállításban részt vett és az alapanyag sem volt megfelelő, így természetesen olcsóbban lehetett adni. „Most értünk oda ahhoz a minőséghez, amit bátran a családom asztalára merek tenni, de bizony ennek a minőségnek, mint mindenhol, itt is ára van.”
Varga Csaba, a nagyváradi születésű építész arról vált híressé, hogy oxigénpalack nélkül, egyedül mászik meg olyan 8000 m-nél magasabb csúcsokat, mely a legtöbb ember számára csak álom lehet. „Eddig hat ilyen sikeres expedícióm volt, ahol elértem a csúcsot, a közös pedig az volt bennük, hogy mindegyikre felvittem magammal a magyar zászlót. Ez része a küldetésemnek” – Tette hozzá a sportoló.
A történelmi Magyarország egyik legfontosabb városában élő hegymászó szerint, ha valaki bármiben eredményes akar lenni, akkor nem lehet megspórolni a munkát és az energiabefektetést. „Tudatosan kell készülni a céljaidra, legyen az sport, tanulás vagy karrier.”
Koleszár Tibor, a kaposvári Walise Kft. ügyvezetője felhívta a figyelmet a tiszta víz fontosságára
„Mi egy olyan céget építettünk, mely innovatív módon monitorozza, vizsgálja az élővizeinket. Nem csak az óceánok vízminőségére kell odafigyelnünk, hanem ugyanolyan fontos a hazánkban lévő édesvíz készletekkel való megfelelő gazdálkodás is, hiszen a víz az egyik legalapvetőbb létszükségletünk” – Fejtette ki a cégvezető.
Koleszár Tibor a legkülönbözőbb szakemberekkel dolgozik azon, hogy ne csak gazdasági, hanem ökológiai szempontból is hasznot hozzon létre.
Mindhárom kiválóság egyetértett abban, hogy bármit is tűzünk ki célként az életben, azt szenvedéllyel és odaadással kell csinálnunk, ahol a szív és az ész egymást támogatva hajt minket előre az úton.
Ha még nem adta le voksát kedvencére, a hozzászólásoknál lévő linken szavazhat a Highlights of Hungary idei jelöltjeire!