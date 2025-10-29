A maradék rizs se áll el a végtelenségig

A rizs a kedvelt köretek egyike, fontos azonban tudni, hogy a megmaradt rizst csak rövid ideig és megfelelő körülmények között érdemes tárolni és újra felhasználni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívása szerint a biztonságos fogyasztáshoz elengedhetetlen, hogy az elkészült rizst legfeljebb két órán belül lehűtsük, és így legfeljebb egy-két napig tárolható a hűtőben. Nem szabad hagyni szobahőmérsékleten hosszabb ideig állni, mert ez elősegíti a baktériumok elszaporodását.

A már kihűlt rizst mindig forrósítsuk át alaposan felhasználás előtt, hogy csökkentsük az esetleges kockázatokat – javasolják.

A megmaradt rizsből pedig kreatívan új fogások is készülhetnek: a pirított rizst zöldségekkel, tojással gazdagíthatjuk, de a maradék rizsből készülhet rizspuding, rizsfelfújt, vagy a megmaradt rizst fasírtmasszához is keverhetjük, tartalmasabbá téve a fogást.