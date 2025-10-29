október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázzunk!

1 órája

A maradék rizs se áll el a végtelenségig

Címkék#baktérium#Nébih#szobahőmérséklet#rizspuding

Wald Kata
A maradék rizs se áll el a végtelenségig

A rizs a kedvelt köretek egyike, fontos azonban tudni, hogy a megmaradt rizst csak rövid ideig és megfelelő körülmények között érdemes tárolni és újra felhasználni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívása szerint a biztonságos fogyasztáshoz elengedhetetlen, hogy az elkészült rizst legfeljebb két órán belül lehűtsük, és így legfeljebb egy-két napig tárolható a hűtőben. Nem szabad hagyni szobahőmérsékleten hosszabb ideig állni, mert ez elősegíti a baktériumok elszaporodását. 

A már kihűlt rizst mindig forrósítsuk át alaposan felhasználás előtt, hogy csökkentsük az esetleges kockázatokat – javasolják. 

A megmaradt rizsből pedig kreatívan új fogások is készülhetnek: a pirított rizst zöldségekkel, tojással gazdagíthatjuk, de a maradék rizsből készülhet rizspuding, rizsfelfújt, vagy a megmaradt rizst fasírtmasszához is keverhetjük, tartalmasabbá téve a fogást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu