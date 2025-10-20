október 20., hétfő

7 órája

A pécsi vendéglátás konyhafőnöki szemmel − vajon mit főz otthon egy profi?

Címkék#bama podcast#Kossuth Kisvendéglő#Reszkető Róbert#Sarus-Terjéki Zoltán

Két igazán szuper vendég látogatott el hozzánk, akik szerényen és alázatosan dolgoznak azért, hogy egy tányér ételen keresztül nyújtsanak élményt a pécsieknek.

Tóth Dávid
A pécsi vendéglátás konyhafőnöki szemmel − vajon mit főz otthon egy profi?

A bama.hu podcast legújabb adásában eltértünk a megszokottól, ezúttal ugyanis két vendég érkezett hozzánk: Sarus-Terjéki Zoltán és Reszkető Róbert a közelmúltban a pécsi Király utcában megnyitó Kossuth Kisvendéglő konyhafőnökeiként dolgoznak azért, hogy felejthetetlen élményeket nyújtsanak azoknak, akik betérnek hozzájuk. Az életutakon túl arra is választ kaptunk, hogy egyáltalán főz-e otthon egy profi szakács?!

Bama.hu podcast

