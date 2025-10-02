3 órája
A szigetváriak megmutatták a világnak, hogy mit tudnak
Ismét kiemelkedő eredményeket értek el a szigetvári Style&Passion Sportegyesület táncosai a szeptemberben megrendezett rangos nemzetközi versenyen. A WADF Európa-bajnokságot és a Világkupát Siófokon, a Kiss Szilárd Sportcsarnokban tartották, ahol tíz ország 555 versenyzője mérte össze tudását.
Hatalmas sikereket értek el a lányok
Forrás: SPSE
A színvonalas eseményt a helyi C&M Tánc Stúdió szervezte. A fiatal szigetvári táncosok ezúttal is bizonyították felkészültségüket, hiszen a mezőny legjobbjai között is kiváló helyezéseket értek el. A Style&Passion Sportegyesület versenyzői összesen 17 érmet hoztak haza: 5 aranyat, 7 ezüstöt és 3 bronzot, valamint számos további szép helyezést is begyűjtöttek.
Keszeg Boglárka, Marton-Fekete Lilla, Felczán Noémi, Rumán Borbála, Szolga Tamara és Boros Boglárka a táncparketten magabiztosan és látványosan képviselték a városukat. A szigetvári táncosok sikere ismét bizonyítja, hogy a Style&Passion Sportegyesület kitartó munkája és elhivatottsága folyamatosan meghozza gyümölcsét a nemzetközi színtéren is.