A szigetváriak megmutatták a világnak, hogy mit tudnak

A színvonalas eseményt a helyi C&M Tánc Stúdió szervezte. A fiatal szigetvári táncosok ezúttal is bizonyították felkészültségüket, hiszen a mezőny legjobbjai között is kiváló helyezéseket értek el. A Style&Passion Sportegyesület versenyzői összesen 17 érmet hoztak haza: 5 aranyat, 7 ezüstöt és 3 bronzot, valamint számos további szép helyezést is begyűjtöttek.

Keszeg Boglárka, Marton-Fekete Lilla, Felczán Noémi, Rumán Borbála, Szolga Tamara és Boros Boglárka a táncparketten magabiztosan és látványosan képviselték a városukat. A szigetvári táncosok sikere ismét bizonyítja, hogy a Style&Passion Sportegyesület kitartó munkája és elhivatottsága folyamatosan meghozza gyümölcsét a nemzetközi színtéren is.