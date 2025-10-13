A Te fotód is ott lehet a jövő évi naptárban: elkezdődött a pályázat!

Kővágószőlős Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet a 2026-os falinaptár elkészítéséhez. A pályázatra a település legszebb pillanatait, tájait, épületeit és eseményeit bemutató fényképeket várják.

A fotóknak egyértelműen Kővágószőlőst kell ábrázolniuk, színeseknek kell lenniük, és 2024–2025 között kell készülniük. Egy pályázó legfeljebb öt képet küldhet be, amelyek fekvő tájolásúak (3:2 képarány, minimum 2400×1800 pixel) legyenek.

A pályaműveket mobiltelefonnal vagy fényképezőgéppel is el lehet készíteni.

A beküldési határidő: 2025. november 10.

A pályázatokat az alábbi címre várják: [email protected]

A beérkezett képek közül 12 fotó kerül kiválasztásra, amelyek a 2026-os falinaptárban kapnak helyet. A nyertesek ajándékot és tiszteletpéldányt is kapnak a kész naptárból.