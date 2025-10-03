A tű és a kémcsövek is előkerülnek több baranyai helyszínen

Az őszi hetekben is kiemelten fontos a vérellátás biztosítása. Az Országos Vérellátó Szolgálat az egészségügyi intézmények mellett több Baranya megyei település művelődési házában is véradási programot szervez. Íme a lista:

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 6. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 6. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 7. 08:00 - 15:00

Szederkény, Szederkény Művelődési Ház (Rákóczi u. 12.) október 7. 11:00 - 15:00

Szigetvár, Szigetvár (Olay Lajos utca 2.) október 7. 13:30 - 17:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 8. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 8. 08:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 9. 08:00 - 18:00

Pécs, PTE ÁOK Pécs (Szigeti u. 12.) október 9. 10:00 - 15:00

Somberek, SOMBEREK MŰVELŐDÉSI HÁZ (Kossuth utca 113/a.) október 9. 14:00 - 17:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 10. 08:00 - 11:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 10. 08:00 - 15:00

Martonfa, Martonfa Művelődési Ház (Köztársaság utca 13.) október 10. 15:30 - 17:30

Pécs, Pécsbánya Közösségi Ház (Gesztenyés utca 17.) október 11. 09:30 - 14:30