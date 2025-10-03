október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

52 perce

A tű és a kémcsövek is előkerülnek több baranyai helyszínen

Címkék#Pécsbánya Közösségi Ház#intézmény#kémcső#lista

Kaszás Endre
A tű és a kémcsövek is előkerülnek több baranyai helyszínen

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Kulkova Daria

Az őszi hetekben is kiemelten fontos a vérellátás biztosítása. Az Országos Vérellátó Szolgálat az egészségügyi intézmények mellett több Baranya megyei település művelődési házában is véradási programot szervez. Íme a lista:

  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 6. 08:00 - 15:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 6. 08:00 - 13:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 7. 08:00 - 15:00
  • Szederkény, Szederkény Művelődési Ház (Rákóczi u. 12.) október 7. 11:00 - 15:00
  • Szigetvár, Szigetvár (Olay Lajos utca 2.) október 7. 13:30 - 17:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 8. 08:00 - 13:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 8. 08:00 - 15:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 9. 08:00 - 18:00
  • Pécs, PTE ÁOK Pécs (Szigeti u. 12.) október 9. 10:00 - 15:00
  • Somberek, SOMBEREK MŰVELŐDÉSI HÁZ (Kossuth utca 113/a.) október 9. 14:00 - 17:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 10. 08:00 - 11:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 10. 08:00 - 15:00
  • Martonfa, Martonfa Művelődési Ház (Köztársaság utca 13.) október 10. 15:30 - 17:30
  • Pécs, Pécsbánya Közösségi Ház (Gesztenyés utca 17.) október 11. 09:30 - 14:30

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu