A tű és a kémcsövek is előkerülnek több baranyai helyszínen

Az őszi hetekben is kiemelten fontos a vérellátás biztosítása. Az Országos Vérellátó Szolgálat az egészségügyi intézmények mellett több Baranya megyei település művelődési házában is véradási programot szervez. Íme a lista:
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 6. 08:00 - 15:00
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 6. 08:00 - 13:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 7. 08:00 - 15:00
- Szederkény, Szederkény Művelődési Ház (Rákóczi u. 12.) október 7. 11:00 - 15:00
- Szigetvár, Szigetvár (Olay Lajos utca 2.) október 7. 13:30 - 17:00
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 8. 08:00 - 13:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 8. 08:00 - 15:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 9. 08:00 - 18:00
- Pécs, PTE ÁOK Pécs (Szigeti u. 12.) október 9. 10:00 - 15:00
- Somberek, SOMBEREK MŰVELŐDÉSI HÁZ (Kossuth utca 113/a.) október 9. 14:00 - 17:00
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 10. 08:00 - 11:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 10. 08:00 - 15:00
- Martonfa, Martonfa Művelődési Ház (Köztársaság utca 13.) október 10. 15:30 - 17:30
- Pécs, Pécsbánya Közösségi Ház (Gesztenyés utca 17.) október 11. 09:30 - 14:30
