Vigyázzunk: lezárják az utat az adventi vásár miatt

Különleges programokkal várja idén is a karácsonyt a baranyai kisváros. Többek közt adventi vásárt is rendeznek Bóly központjában.

Wald Kata

A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is különleges programokkal várja a karácsonyt a város – advent első vasárnapját megelőző pénteken, november 28-án családi adventi készülődésre várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A Kolping Házban 17 órakor kezdődik a Bólyi Családok Keresztény Egyesülete és a Bólyi Plébánia által szervezett családi rendezvény, ahol adventi koszorú készítésére nyílik lehetőség, továbbá tea, sütemény és énekszó is várja a résztvevőket. A programra november 20-ig lehet jelentkezni. A családi adventi készülődés másnapján pedig adventi vásárt tartanak Bóly főterén.

adventi vásár
Idén is hangulatos adventi vásárral készül a város a karácsonyi ünnepekre. Fotó: Huszár Márk

Az adventi vásár idején forgalomkorlátozásra kell számítani

Az adventi vásáron november 29-én 15 órától a Batthyány téren a régi karácsonyok hangulatát megidézve bólyi, mohácsi és környékbeli kézművesek, valamint változatos kulturális programok várják az érdeklődőket.

A bólyi óvodások műsorát követően 16.15-kor a Betlehem megáldására és az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtására kerül sor, a Bólyi Általános Iskola első évfolyamos tanulóinak közreműködésével. Azt követően dr. Fehérvári Dávid, Bóly polgármestere mond ünnepi köszöntőt, amit a Monarchia Kvintett, majd a Branauer Musikanten műsora követ. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a rendezvény miatt forgalomkorlátozásra kell készülni:  a Városi Könyvtár előtti útszakaszt november 28. és december 1. között lezárják. 

 

