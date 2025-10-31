1 órája
Az ágyadba férkőzik ez a rovar és nehéz kiírtani onnan – mutatjuk, mit tehetsz
Egy apró, alig látható rovar is elég ahhoz, hogy az ember otthona rémálommá váljon. Az ágyi poloska irtás házilag lehetséges, de csak kitartással, alapos munkával és megfelelő eszközökkel van esély a sikerre.
Az ágyi poloska újra a mindennapok része lett: nemcsak a régi, elhanyagolt lakásokban, hanem modern hotelekben, panziókban, sőt családi házakban is megjelenhet. A kártevő apró termetű, éjszaka aktív rovar, amely az ember vérével táplálkozik, és képes hónapokig életben maradni táplálék nélkül is. A pécsiek közül sokan még emlékeznek arra a 2020-as esetre, amikor a Lánc utcai bérházakban elviselhetetlenné vált a helyzet: a lakók tehetetlenül figyelték, ahogy a poloskák újra és újra elszaporodnak a lakásokban.
Ágyi poloska: nincsen sok ellenszer
Schmidt Zoltán kertészeti szakember szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, ám a rejtőzködő életmód miatt ez nem könnyű.
Ha a csípések deréktájon, karon, hason, nyakon, esetleg arcon, piros foltok formájában jelennek meg, és többnyire egy vonalban helyezkednek el, akkor nagy valószínűséggel ágyi poloskáról van szó
– mondta. Hozzátette, hogy a csapdák hasznosak a felderítésben, de önmagukban nem elegendők a fertőzés megszüntetésére.
A szakember tapasztalatai szerint a poloska irtása csak a fertőzés korai szakaszában lehet eredményes, mégpedig akkor, ha az ember kellő alapossággal, odafigyeléssel és megfelelő mennyiségű irtószert használ.
Egy egyszemélyes ágyhoz legalább fél liter, egy franciaágyhoz egy liter permetezőszerre van szükség
– mondta, kiemelve, hogy a matrac, az ágykeret, a falvédő, a szőnyegek, sőt még a konnektorok is a poloska búvóhelyei közé tartozhatnak.
A permetezés mellett a poralapú szerek használata is fontos, különösen az elektromos berendezések környékén, ahol a folyékony szerek életveszélyesek lehetnek. A hatékonyság növelésére a profik úgynevezett légtérkezelést alkalmaznak, amely során apró cseppekben juttatják a levegőbe az irtószert, így az a legkisebb résekbe is bejut.
Nem válogatnak, folyamatosan irtani kell őket
Az ágyi poloska visszatérése nem csak a lakosságot érinti: korábban Sebestyén Balázs is beszélt arról, hogy egy pécsi hotelben szenvedett a csípésektől.
Viszketsz, mint az állat
– fogalmazott egy rádiós műsorban. A történet jól mutatja, hogy a vérszívó rovarok nem válogatnak: bárhol, bármilyen környezetben képesek megtelepedni.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az irtás nem egyetlen alkalom kérdése. Az ágyi poloska petéi ellenállóak, ezért a kezelést több körben érdemes megismételni, a lakás teljes körű takarításával és hőkezeléssel kombinálva. A lakók számára ez kellemetlen, időigényes folyamat, de elengedhetetlen, ha valóban meg akarják szüntetni a fertőzést.
Az ágyi poloska elleni küzdelem tehát nemcsak higiéniai kérdés, hanem tudatosság és kitartás próbája is. Bár a rovar apró, a probléma, amit okoz, annál nagyobb: viszkető csípései, álmatlan éjszakái és makacs visszatérései miatt sok család életét keseríti meg.