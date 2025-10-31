Az ágyadba férkőzik ez a rovar és nehéz kiírtani onnan – mutatjuk, mit tehetsz

Az ágyi poloska újra a mindennapok része lett: nemcsak a régi, elhanyagolt lakásokban, hanem modern hotelekben, panziókban, sőt családi házakban is megjelenhet. A kártevő apró termetű, éjszaka aktív rovar, amely az ember vérével táplálkozik, és képes hónapokig életben maradni táplálék nélkül is. A pécsiek közül sokan még emlékeznek arra a 2020-as esetre, amikor a Lánc utcai bérházakban elviselhetetlenné vált a helyzet: a lakók tehetetlenül figyelték, ahogy a poloskák újra és újra elszaporodnak a lakásokban.

Szinte lehetetlen kiirtani – az ágyi poloska nagy veszélyt jelenthet

Forrás: Shutterstock

Ágyi poloska: nincsen sok ellenszer

Schmidt Zoltán kertészeti szakember szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, ám a rejtőzködő életmód miatt ez nem könnyű.

Ha a csípések deréktájon, karon, hason, nyakon, esetleg arcon, piros foltok formájában jelennek meg, és többnyire egy vonalban helyezkednek el, akkor nagy valószínűséggel ágyi poloskáról van szó

– mondta. Hozzátette, hogy a csapdák hasznosak a felderítésben, de önmagukban nem elegendők a fertőzés megszüntetésére.

A szakember tapasztalatai szerint a poloska irtása csak a fertőzés korai szakaszában lehet eredményes, mégpedig akkor, ha az ember kellő alapossággal, odafigyeléssel és megfelelő mennyiségű irtószert használ.

Egy egyszemélyes ágyhoz legalább fél liter, egy franciaágyhoz egy liter permetezőszerre van szükség

– mondta, kiemelve, hogy a matrac, az ágykeret, a falvédő, a szőnyegek, sőt még a konnektorok is a poloska búvóhelyei közé tartozhatnak.

A permetezés mellett a poralapú szerek használata is fontos, különösen az elektromos berendezések környékén, ahol a folyékony szerek életveszélyesek lehetnek. A hatékonyság növelésére a profik úgynevezett légtérkezelést alkalmaznak, amely során apró cseppekben juttatják a levegőbe az irtószert, így az a legkisebb résekbe is bejut.

Nem válogatnak, folyamatosan irtani kell őket

Az ágyi poloska visszatérése nem csak a lakosságot érinti: korábban Sebestyén Balázs is beszélt arról, hogy egy pécsi hotelben szenvedett a csípésektől.

Viszketsz, mint az állat

– fogalmazott egy rádiós műsorban. A történet jól mutatja, hogy a vérszívó rovarok nem válogatnak: bárhol, bármilyen környezetben képesek megtelepedni.