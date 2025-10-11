október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

Ahol a kakasok is pózolnak – kisállat kiállítás lesz Baranyában

Címkék#Dr Pohl Marietta#Pécsi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete#kakas#polgármester

Kaszás Endre
Ahol a kakasok is pózolnak – kisállat kiállítás lesz Baranyában

A V-42. sz. Pécsi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Galamb-díszbaromfi-egyéb kisállat kiállítást rendez 2025. október 17-19-én a Kozármislenyi Művelődési Központban (7761, Kozármisleny, Pécsi u. 1.).
A megnyitó időpontja: 2025 október 17.-én péntek 15 óra, a kiállítást megnyitja: Dr. Pohl Marietta, Kozármisleny Polgármestere.

A kiállítás nyitva tartása:

  • Pénteken 15-18 óráig
  • Szombaton 8- 18 óráig
  • Vasárnap 8- 12 óráig

A kiállítási terület mellett vasárnap 8 órától 12 óráig kisállat börzét tartanak. 

Az ünnepélyes díjkiosztó vasárnap 12 órakor lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu