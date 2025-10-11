Kiállítás
1 órája
Ahol a kakasok is pózolnak – kisállat kiállítás lesz Baranyában
A V-42. sz. Pécsi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Galamb-díszbaromfi-egyéb kisállat kiállítást rendez 2025. október 17-19-én a Kozármislenyi Művelődési Központban (7761, Kozármisleny, Pécsi u. 1.).
A megnyitó időpontja: 2025 október 17.-én péntek 15 óra, a kiállítást megnyitja: Dr. Pohl Marietta, Kozármisleny Polgármestere.
Ezt ne hagyja ki!Alapvető lenne
2025.10.04. 10:30
Tiszta, szagmentes környezet - ez a kisállat-kereskedésektől az elvárás
A kiállítás nyitva tartása:
- Pénteken 15-18 óráig
- Szombaton 8- 18 óráig
- Vasárnap 8- 12 óráig
A kiállítási terület mellett vasárnap 8 órától 12 óráig kisállat börzét tartanak.
Az ünnepélyes díjkiosztó vasárnap 12 órakor lesz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre