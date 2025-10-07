Ajándék játékmotor várja a gyerekeket Pécsen

A Családbarát Magyarország program keretében megrendezett Családi roadshow 2025 ezúttal a legapróbbakat szólítja meg: a bölcsődés és kiscsoportos óvodás (maximum 4 éves) gyerekeket és kísérőiket.

A délután folyamán a gyerekek játékos, vidám foglalkozásokon vehetnek részt, miközben a szülők is bekapcsolódhatnak a közös élményekbe. A rendezvény célja, hogy erősítse a családi közösségeket, valamint tartalmas és örömteli programot kínáljon a legkisebb korosztálynak.

A szervezők egy különleges meglepetéssel is készülnek: az előzetesen regisztrált gyermekek egy-egy játékmotort kapnak ajándékba, amelyet a program végén haza is vihetnek.