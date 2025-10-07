október 7., kedd

Családi roadshow 2025

13 perce

Ajándék játékmotor várja a gyerekeket Pécsen

Címkék#Családi roadshow 2025#ajándék#játékmotor

Igazi különlegesség várja a családokat október 10-én, pénteken 16:00 órakor a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája épületében.

Bama.hu

A Családbarát Magyarország program keretében megrendezett Családi roadshow 2025 ezúttal a legapróbbakat szólítja meg: a bölcsődés és kiscsoportos óvodás (maximum 4 éves) gyerekeket és kísérőiket.

A délután folyamán a gyerekek játékos, vidám foglalkozásokon vehetnek részt, miközben a szülők is bekapcsolódhatnak a közös élményekbe. A rendezvény célja, hogy erősítse a családi közösségeket, valamint tartalmas és örömteli programot kínáljon a legkisebb korosztálynak.

A szervezők egy különleges meglepetéssel is készülnek: az előzetesen regisztrált gyermekek egy-egy játékmotort kapnak ajándékba, amelyet a program végén haza is vihetnek.

 

