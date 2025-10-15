Albérletek: jelentősen csökkent az átlagár Pécsen, de még így is a negyedik legdrágább megyeszékhely

Szeptemberben enyhén csökkentek a bérleti díjak országos szinten – derül ki a KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb adataiból. Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten 0,2 százalékkal estek vissza a albérletek díjai augusztushoz képest.

Albérletek vagy saját lakás? Illusztráció.

Fotó: Csapó Balázs

Mint írták, az országon belüli dinamika viszont jelentős eltéréséket mutat. A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember – részletezte az ingatlan.com.

A bérleti díjak változatos képet mutatnak a legnagyobb egyetemvárosokban. Szegeden az utóbbi három hónapban 20 ezer forinttal 180 ezer forintra emelkedtek a kiadó lakóingatlanok átlagos albérletárai. Ugyanakkor Debrecenben 10 ezer forinttal 230 ezerre csökkentek, Pécsen pedig ugyanekkora összeggel 180 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Érdemes figyelembe venni, hogy éppen egy évvel ezelőtt, 2024 októberében az albérletek havi átlagára a baranyai megyeszékhelyen 150 ezer forint volt.

Visszatérve a mostani helyzethez: Székesfehérváron 20 ezer forinttal mérséklődött az albérletárak középértéke, ahol jelenleg 190 ezer forintért lehet átlagosan lakóingatlant kibérelni. Győrben és Egerben stagnálás figyelhető meg 200 ezer és 160 ezer forintos középértékkel. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek az albérletpiacon Szolnok és Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlagos albérletár.

Az adatokat értékelve Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte:

A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy 1 százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten. A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk

.