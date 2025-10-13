Egy időre bezár a népszerű baranyai állatkert

Szeptember elején nyílt, most pedig bezár a KeszüZoo − aggodalomra azonban nincs ok, csupán egy napos (október 13-ra szóló) leállásról van szó, mert átalakítások zajlanak a baranyai állatkertben. Az üzemeltetők ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel igyekeznek a vásárlói igényeket kiszolgálni, további parkolóhelyeket alakítanak ki.

Kedves Látogatóink! 2025.10.13.-án hétfőn a KeszüZoo zárva lesz a látogatók elől! Terepet rendezünk, a meglévő parkolókat rendezzük és újakat is alakítunk ki a telken belül, hogy kényelmesebben tudjatok hozzánk ellátogatni.

Írta közösségi oldalán a KeszüZoo, melynek megnyitójára mi is ellátogattunk, és remek fotókat is hoztunk.