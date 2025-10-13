október 13., hétfő

Váratlan fordulat

48 perce

Egy időre bezár a népszerű baranyai állatkert

Címkék#KeszüZoo#baranyai állatkert#bezárás

Fontos változások zajlanak.

Bama.hu
Egy időre bezár a népszerű baranyai állatkert

Megnyitott a KeszüZoo, mi is ellátogattunk a mini állatkertbe.

Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

Szeptember elején nyílt, most pedig bezár a KeszüZoo − aggodalomra azonban nincs ok, csupán egy napos (október 13-ra szóló) leállásról van szó, mert átalakítások zajlanak a baranyai állatkertben. Az üzemeltetők ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel igyekeznek a vásárlói igényeket kiszolgálni, további parkolóhelyeket alakítanak ki. 

Kedves Látogatóink! 

2025.10.13.-án hétfőn a KeszüZoo zárva lesz a látogatók elől! 

Terepet rendezünk, a meglévő parkolókat rendezzük és újakat is alakítunk ki a telken belül, hogy kényelmesebben tudjatok hozzánk ellátogatni.

Írta közösségi oldalán a KeszüZoo, melynek megnyitójára mi is ellátogattunk, és remek fotókat is hoztunk.

 

