Egy időre bezár a népszerű baranyai állatkert
Fontos változások zajlanak.
Megnyitott a KeszüZoo, mi is ellátogattunk a mini állatkertbe.
Fotó: Löffler Péter
Szeptember elején nyílt, most pedig bezár a KeszüZoo − aggodalomra azonban nincs ok, csupán egy napos (október 13-ra szóló) leállásról van szó, mert átalakítások zajlanak a baranyai állatkertben. Az üzemeltetők ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel igyekeznek a vásárlói igényeket kiszolgálni, további parkolóhelyeket alakítanak ki.
Kedves Látogatóink!
2025.10.13.-án hétfőn a KeszüZoo zárva lesz a látogatók elől!
Terepet rendezünk, a meglévő parkolókat rendezzük és újakat is alakítunk ki a telken belül, hogy kényelmesebben tudjatok hozzánk ellátogatni.
Írta közösségi oldalán a KeszüZoo, melynek megnyitójára mi is ellátogattunk, és remek fotókat is hoztunk.
