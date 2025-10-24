Újabb fejlesztések
1 órája
Tovább fejlődik az állatkert, ennek örülni fognak a látogatók (FOTÓ)
Nem tétlenkedtek, nagy rohamra számítanak.
Újdonság az állatkertben, erre sokan vártak.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
Pár hete nyitotta meg kapuit a KeszüZoo, a látogatók pedig már most is imádják a családias állatkertet, amely folyamatosan igyekszik fejlődni.
A hosszú hétvége programok nélkül mit sem ér
A közelmúltban új parkolóhelyek kerültek kialakításra, most pedig egy lépcső, a kecskék és a birkák közös kifutójában. A hosszú hétvége alatt is folyamatos lesz az állatkert nyitvatartása: várják a látogatókat, immár új lehetőségekkel kiegészítve.
