október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb fejlesztések

1 órája

Tovább fejlődik az állatkert, ennek örülni fognak a látogatók (FOTÓ)

Címkék#birka#KeszüZoo#program#állatkert

Nem tétlenkedtek, nagy rohamra számítanak.

Bama.hu
Tovább fejlődik az állatkert, ennek örülni fognak a látogatók (FOTÓ)

Újdonság az állatkertben, erre sokan vártak.

Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

Pár hete nyitotta meg kapuit a KeszüZoo, a látogatók pedig már most is imádják a családias állatkertet, amely folyamatosan igyekszik fejlődni.

A hosszú hétvége programok nélkül mit sem ér

A közelmúltban új parkolóhelyek kerültek kialakításra, most pedig egy lépcső, a kecskék és a birkák közös kifutójában. A hosszú hétvége alatt is folyamatos lesz az állatkert nyitvatartása: várják a látogatókat, immár új lehetőségekkel kiegészítve. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu