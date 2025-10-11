Sáros út szélén feküdt két kutya – amit a pécsi állatorvos tett, arra nincsenek szavak

Van, amikor a legnagyobb hőstettek nem a reflektorfényben születnek, hanem egy sáros útszélen, két reszkető kutya mellett. Dr. Garami József pécsi állatorvos, a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány és néhány lelkes segítő példát mutattak arra, hogy az állatszeretet nem csupán szólam, hanem valódi, áldozattal járó tettek sorozata. A történet egyszerre megható és elgondolkodtató: miközben a baranyai állatorvosi ügyelet hiánya évek óta megoldatlan probléma, vannak, akik minden körülmény között segítenek – akár ingyen is.

Nem minden a pénz – ezek szerint van állatorvos, aki ugyanígy gondolja. Fotó: MW

Hálával tartozhatunk az ilyen állatorvosnak!

Sokan hajlamosak legyinteni, mondván: „csak két kutya”. Kutyabarátként állíthatom, hogy egy ilyen hálás állatért, mint a kutyáért, érdemes energiát áldozni. Egy állatorvos, aki nem a számlát, hanem a sebzett állat szemét nézi először, többet tesz az emberiességért, mint bármely kampány vagy jogszabály. És ez nem túlzás: miközben a vármegyében nincs éjszakai állatorvosi ügyelet, az ilyen emberek tartják életben a reményt, hogy egyszer nem a pénz, hanem a felelősségérzet lesz az iránytű.

Ez az eset azt is megmutatta, hogy a civil segítők, a fajtamentők és az állatorvosok együtt képesek pótolni azt, amit a rendszer nem tud.