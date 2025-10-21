Sokan vártak erre a lépésre az állatorvosi ügyelettel kapcsolatban!

A közelmúltban számoltunk be arról a szomorú történetről, mely olvasónkkal és házi kedvencével történt. Zita kiskutyája sajnos nem élte meg a reggelt, mert az éjszaka során nem tudta orvoshoz vinni a beteg állatot, akit gyermekükként szerettek. Ezt követően elhatározta, hogy minden követ megmozgat a folyamatos, éjszakai állatorvosi ügyelet reményében. Elindult az aláírásgyűjtés.

Éjszakai állatorvosi ügyelet létrehozása miatt indult petíció Baranya vármegyében.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW

Megtörténtek az első lépések az éjszakai állatorvosi ügyelet kapcsán

Egy Facebook-oldal, valamint egy petíció is létrejött annak érdekében, hogy legyen állandó ünnepi és éjszakai állatorvosi ügyelet Baranya vármegyében.

Olvasóink közül is rengetegen jelezték az elmúlt időszakban, hogy bizony szükség lenne éjszakai ügyeletre Baranya vármegyében, egy aláírás is sokat lendíthet az ügyön. Egy megosztás pedig abban segíthet, hogy minél több emberhez eljusson a kezdeményezés híre.

Rosszul lett kiskedvence: irány a dunaföldvári állatorvosi ügyelet

Nehéz helyzetben vannak a baranyai gazdák, ha kis kedvencük éjszaka lesz rosszul, vagy balesetet szenved. A legközelebbi éjszakai állatorvosi ügyelet ugyanis Dunaföldváron érhető el. Olvasónk szörnyű tragédiát kellett, hogy átéljen: kutyusa sajnos karjai közt hunyt el. Ezt követően szánta el magát lépésekre.

Sokan mondják, hogy „falakba fogsz ütközni”, igen, tudom, hogy fogok, de ha senki nem indul meg, akkor soha semmi nem fog történni

− jelentette ki Zita, aki nincs egyedül, a napokban ugyanis megkérdeztük olvasóinkat arról, hogy ők kötelezővé tennék-e a folyamatos állatorvosi ügyeletet Baranya vármegyében. Rengeteg válasz érkezett, sokan a személyes történeteiket is elmesélték: kiemelték, hogy az állatorvosi díjak sem számítanak, csak legyen lehetősége az embereknek valakihez fordulni, ha sürgős vészhelyzet adódik.