Baranyai gazdik kétségben: Dunaföldvár az utolsó remény éjszaka

Korábban hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy évek óta nincs éjszakai állatorvosi ügyelet Baranya vármegyében. Ez azt jelenti, hogy ha egy kutya, macska vagy akár nagyobb haszonállat hirtelen rosszul lesz éjszaka, a gazdik teljesen magukra maradnak. Legközelebb Dunaföldváron van éjszakai ügyelet, mely több órás autóútra van, ám ha egy állat mérgezést szenved vagy sürgős beavatkozásra szorul, egyszerűen nincs esélye túlélni ennyi utazást.

Baranyában nincs éjszakai állatorvosi ügyeleti (illusztráció)

Fotó: MW

– Több ismerősöm is kénytelen volt Dunaföldvárra vinni az állatát, van, aki kutyát, más macskát, de még lovat és tehenet is szállítottak már oda. Ott úgy tudom, hogy négy állatorvos dolgozik családi vállalkozásban, és gyakorlatilag az egész országból hozzájuk viszik az állatokat, ha éjjel történik a baj

– fogalmazott olvasónk egy hírportálunknak küldött levélben.

Az állatorvosi ügyelet jogszabályi háttere

Korábban megkérdeztük a Magyar Állatorvosi Kamara Baranya Vármegyei Szervezetét is, ekkor dr. Szebeni Zsolt, a MÁOK vármegyei szervezetének elnöke elmondta, hogy az állatorvosi ügyelet egy senki által nem finanszírozott, egyes állatorvosok által önként vállalt tevékenység, amelyre senki nem kötelezhető. Az ügyeletet a kamara nem szüntette meg, hanem ennyi vállalkozó állatorvos akad rá, az általuk vállalt feltételekkel, a kamara csak szervezi a beosztást.

– Egy állatorvosi rendelő üzleti magánvállalkozás, bérleti díjjal, rezsiköltséggel, alkalmazotti fizetésekkel. Ha a tulajdonos úgy látja, megéri neki hétvégén is nyitva tartani, kinyit, de veszteséges üzemeltetésre senki nem kötelezheti. Sajnos az országban számos vármegyében már egyáltalán nincs állatorvosi ügyelet, pl. még az Állatorvostudományi Egyetemen sincs éjszakai ügyelet. Egyszóval a helyzet javulására a tendenciákat látva nem igazán látok esélyt

– árnyalta a helyzetet ekkor Szebeni Zsolt.

Egy vizsgálat akár életet is menthet

Fotó: MW

A gazdik a saját bőrükön érzik a problémát

Olvasóink közül többen is tragikus tapasztalatokról számoltak be. Egyikük például így mesélt Mokka nevű kutyája történetéről:

– Mi is Dunaföldvárra vittük Mokkát novemberben (...) 3 napot voltunk Dunaföldváron, sajnos nem tudták megmenteni Mokkát. De olyan profi, szervezett, szeretettel teli ellátást amiben ott volt részünk, hálás leszek örökre

– fogalmazott.

Mások felidézték, hogy korábban próbálkoztak petícióval is. Egy másik olvasónk pedig az állatorvosok szemszögéből is megvizsgálta a problémát:

– Az állatorvosok rengeteget dolgoznak, tisztelet a kivételnek, de rendszerszinten óriási probléma, hogy nincs megoldva az ügyeleti ellátás. Ez nemcsak szegénységi bizonyítvány, hanem tragikus következményekhez vezethet. Szükség lenne megyei szinten szervezett, elérhető ügyeletre, hogy a gazdik ne legyenek tehetetlenek a legkritikusabb pillanatokban

– írta kommentben.