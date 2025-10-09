Ilyen baranyai állatorvos is van! Az összefogás ereje két életet mentett meg!

A kutyusokat Dr. Garami József állatorvos fogadta, aki megvizsgálta őket, és nem fogadott el semmilyen díjat a kezelésekért, amit ezúton is hálásan köszönök neki! A vizsgálat során azonban kiderült, hogy a korábban feltételezett chip nincs a kutyákban, ami kissé megnehezítette a helyzetet. Ekkor újabb probléma merült fel: hogyan jutnak el a kutyák a Fajtamentési Alapítvány telephelyére, Gomba településre? Szerencsére a Génius Pincészet és a Nagykozári Polgárőr Egyesület elnök asszonya, Fuksa Ágnes segítségével sikerült ezt is megoldani, így jelenleg is úton vagyunk a kutyákkal Gomba felé. Útközben egy hölgy jelentkezett, aki azt állította, hogy az ország másik felében él, és a kutyák az övéi, ráadásul szerinte van bennük chip, ám az állatorvosi vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy nincs chip egyik állatban sem. A sámodi lakosok mindeközben példás emberségről tettek tanúbizonyságot: amíg mi megérkeztünk, etették és itatták a kutyusokat, segítve túlélésüket. Mivel egyik Baranya vármegyei állatvédő egyesület sem tudta őket befogadni, ezért vettük fel a kapcsolatot a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvánnyal, akik végül befogadták és gondozásukba vették a kutyákat. Az alapítvány hosszú évek óta segít sok-sok bajba jutott német juhászkutyán, és most is emberségesen, gyorsan és segítőkészen álltak a helyzethez. Ez az eset is jól példázza, hogy az önzetlen összefogás, az emberség és az állatszeretet mindig meghozza gyümölcsét még akkor is, ha az út tele van nehézségekkel.