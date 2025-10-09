9 perce
Ilyen baranyai állatorvos is van! Az összefogás ereje két életet mentett meg!
Ritka összefogás, óriási büszkeség. Egy pécsi állatorvos, egy fajtamentő egyesület és egy lelkes állatvédő is hatalmas dicséretet érdemel.
Le a kalappal a történet minden szereplője előtt.
Forrás: Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány-German Shepherd Rescue Foundation
Az elmúlt időszakban a baranyai állatorvosok az éjszakai állatorvosi ügyelet problémája kapcsán írtunk. Olvasóink tömegével jelzik a témában készült cikkeink alatt, hogy bizony őket is bosszantja a jelenlegi helyzet, ugyanakkor szerencsére léteznek még igazi hivatástudattal rendelkező szakemberek is.
Nem fogadott el fizetséget a segítségért a pécsi állatorvos: életeket mentettek
Az életmentéshez egy pécsi állatorvos, egy állatvédő egyesület és egy ízig-vérig állatvédő, Szedlacsek Erika kellett, aki lapunknak mesélte el a történteket.
Pár nappal ezelőtt megkeresett engem egy átutazó, aki jelezte, hogy Sámodon, a cúni bekötőút után két kutya kóborol. A helyszínre siettem, és sikerült is megtalálnom őket. Mivel a kutyákban volt chip, ezért megpróbáltam felkutatni a gazdájukat, aki meg is lett és a kutyusok a gazdijukhoz kerültek általam. Néhány nappal később azonban egy hölgy keresett meg azzal, hogy az említett kutyák valójában még mindig kint vannak, nem sikerült őket befogni. Ismét lementem Sámod településre, hogy megnézzem a helyzetet. A helyszínen ott volt a két kutyus, sajnos nagyon rossz állapotban. Láthatóan le voltak fogyva, átfáztak az esős idő miatt, és rendkívül félősek voltak. Azonnal felvettem a kapcsolatot a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvánnyal (German Shepherd Rescue Foundation). Ők azt tanácsolták, hogy vigyem el a kutyákat állatorvosi vizsgálatra, majd tudják őket fogadni. Felajánlották, hogy az állatorvosi költségeket ők állják, átutalásos formában.
Összefogás és hivatástudat − megmenekültek az állatok
A kutyusokat Dr. Garami József állatorvos fogadta, aki megvizsgálta őket, és nem fogadott el semmilyen díjat a kezelésekért, amit ezúton is hálásan köszönök neki! A vizsgálat során azonban kiderült, hogy a korábban feltételezett chip nincs a kutyákban, ami kissé megnehezítette a helyzetet. Ekkor újabb probléma merült fel: hogyan jutnak el a kutyák a Fajtamentési Alapítvány telephelyére, Gomba településre? Szerencsére a Génius Pincészet és a Nagykozári Polgárőr Egyesület elnök asszonya, Fuksa Ágnes segítségével sikerült ezt is megoldani, így jelenleg is úton vagyunk a kutyákkal Gomba felé. Útközben egy hölgy jelentkezett, aki azt állította, hogy az ország másik felében él, és a kutyák az övéi, ráadásul szerinte van bennük chip, ám az állatorvosi vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy nincs chip egyik állatban sem. A sámodi lakosok mindeközben példás emberségről tettek tanúbizonyságot: amíg mi megérkeztünk, etették és itatták a kutyusokat, segítve túlélésüket. Mivel egyik Baranya vármegyei állatvédő egyesület sem tudta őket befogadni, ezért vettük fel a kapcsolatot a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvánnyal, akik végül befogadták és gondozásukba vették a kutyákat. Az alapítvány hosszú évek óta segít sok-sok bajba jutott német juhászkutyán, és most is emberségesen, gyorsan és segítőkészen álltak a helyzethez. Ez az eset is jól példázza, hogy az önzetlen összefogás, az emberség és az állatszeretet mindig meghozza gyümölcsét még akkor is, ha az út tele van nehézségekkel.