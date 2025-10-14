1 órája
Olvasónk karjaiban, remegve hunyt el kis kedvence – zokogva mesélte el történteket
Az állattartók megelégelték: lépésekre szánták el magukat. A cél, hogy Baranya vármegyében is legyen folyamatos, éjszakai állatorvosi ügyelet. Olvasónk karjai közt hunyt el kis kedvence, mert nem volt állatorvos, aki felvette volna.
Kormos életét már nem tudták megmenteni Kaposváron, Pécsen nem kapott segítséget.
Forrás: Olvasói fotó
Nehéz helyzetben vannak a baranyai gazdák, ha kis kedvencük éjszaka lesz rosszul, vagy balesetet szenved. A legközelebbi éjszakai állatorvosi ügyelet ugyanis Dunaföldváron érhető el. Olvasónk szörnyű tragédiát kellett, hogy átéljen: kutyusa sajnos karjai közt hunyt el, ezt követően szánta el magát fontos lépésekre. A napokban pedig egy újabb tragikus esemény is történt, amely egyértelművé tette, hogy valamit tenni kell a baranyai helyzettel.
Egységes állatorvosi ügyelet létrehozása a cél
Több fórumon is megindultak a mozgolódások annak érdekében, hogy változás történjen, ez pedig nem csupán az éjszakai állatorvosi ügyeletre vonatkozik. Egy szörnyű történet miatt kerestek meg bennünket: a rendőrség jelezte az Álmok Útján Állatvédő Egyesületnek, hogy egy elütött kutyus fekszik az út szélén, chipje alapján a gazdája lemondott róla. Az egyesület elmondása szerint egyetlen egy pécsi állatorvos sem fogadta a sürgős segítségre szoruló pulit, akit végül Kaposváron vizsgáltak meg. Sajnos Kormos sérülései olyan súlyosak voltak (többszörös medence- és combcsonttörés, belső vérzés), hogy az életét már nem tudták megmenteni.
A lapunkhoz beérkezett információk alapján egy tüntetés is szerveződik a folyamatos ügyelet kapcsán.
Ilyen baranyai állatorvos is van! Az összefogás ereje két életet mentett meg!
Tragédia: nem vette fel senki sem a telefont
Zita nevű olvasónk szörnyű dolgot kellett, hogy átéljen − zokogva mesélte el nekünk, hogy mi történt vele és kutyusával, Miával, akit gyermekeként szeretett, igazi családtagnak számított náluk.
Egy pénteki napon hányni kezdett a kutyus, ezt követően folyamatosan gyengült, este volt, tehát egyáltalán semmilyen ügyeletes orvost nem találtam. A barátnőmet hívtam fel, aki azt mondta, hogy tegyem oda a kutyámhoz a telefont − meg akarja hallgatni, hogy hogyan veszi a levegőt. Azt mondta, hogy Zitukám, valamit sürgősen kell keresni, akkor ő is letette a telefont, ő is hívogatta az ismerős orvosokat, hátha neki felveszik. Senki nem vette fel a telefont. Nagy nehezen találtam egy számot, jött egy állatorvos 70 kilométerről, éjjel 1 órára érkezett meg, addigra a kutyám már lázas is volt. Nem volt semmi előjele, rendesen evett, ivott, a derült égből jött a vészhelyzet. Az orvos adott neki egy injekciót, és gondolkozott, hogy mi lehet a gond, nem tudott rájönni, hogy mitől lázas a kutya. Reggel megébredtem, és láttam, hogy nagyon rosszul van a kutya, mondtam a férjemnek, hogy azonnal vigye az ügyeletre. Az orvos azt mondta, hogy átküldi e-mailben ezeket a dolgokat, hogy milyen lett a vérkép, meg minden, de ez csak később érkezett meg hozzánk.
A kutya megkapta a gazdák által jóváhagyott kezeléseket: kapott infúziót, és azt mondta a doktornő, hogy másnap vigyék vissza, ha rosszabbul lesz − sajnos ezután következett a tragédia, amelyet egyetlen kutyatartó sem szeretne átélni.
Az éjszaka folyamán nagyon rosszul lett Mia, reszketni, remegni kezdett, görcsölt a fájdalomtól. Kétségbeesetten próbáltam hívni az állatorvosokat, hogy valaki segítsen, legalább hozzák azt a bizonyos injekciót, hogy az állat ne szenvedjen tovább. Nincs éjszakai ügyelet, senki nem vette fel a telefont − borzasztó érzés volt ezt átélni. A családtagunk ott remegett a kezeim közt a fájdalomtól, senkinek sem kívánom ezt, amit mi ott átéltünk. Nekünk valamiért a Jóisten a férjemmel nem adott közös gyereket, én akkor mondtam neki, hogy szeretnék egy kutyust, ami a mienk. Őt igazából mi úgy hoztuk, hogy ő a mi gyerekünk.
- A szeptember végi szörnyűség a mai napig nem hagyja nyugodni olvasónkat, aki elhatározta, hogy minden követ megmozgat annak érdekébe, hogy változást érjen el és legyen állandó ügyelet Pécsen, mert szerinte minden megyeszékhelyen kötelezővé kellene tenni. Petíció indítását tervezi, a legfelsőbb körökig szeretné eljuttatni a problémát.
Sokan mondják, hogy „falakba fogsz ütközni”, igen, tudom, hogy fogok, de ha senki nem indul meg, akkor soha semmi nem fog történni
− jelentette ki Zita, aki nincs egyedül, a napokban ugyanis megkérdeztük olvasóinkat arról, hogy ők kötelezővé tennék-e a folyamatos állatorvosi ügyeletet Baranya vármegyében. Rengeteg válasz érkezett, sokan a személyes történeteiket is elmesélték: kiemelték, hogy az állatorvosi díjak sem számítanak, csak legyen lehetősége az embereknek valakihez fordulni, ha sürgős vészhelyzet adódik.