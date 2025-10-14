Olvasónk karjaiban, remegve hunyt el kis kedvence – zokogva mesélte el történteket

Nehéz helyzetben vannak a baranyai gazdák, ha kis kedvencük éjszaka lesz rosszul, vagy balesetet szenved. A legközelebbi éjszakai állatorvosi ügyelet ugyanis Dunaföldváron érhető el. Olvasónk szörnyű tragédiát kellett, hogy átéljen: kutyusa sajnos karjai közt hunyt el, ezt követően szánta el magát fontos lépésekre. A napokban pedig egy újabb tragikus esemény is történt, amely egyértelművé tette, hogy valamit tenni kell a baranyai helyzettel.

Nincs folyamatos állatorvosi ügyelet Baranya vármegyében, kétségbeesett gazdik próbálnak összefogni.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW

Egységes állatorvosi ügyelet létrehozása a cél

Több fórumon is megindultak a mozgolódások annak érdekében, hogy változás történjen, ez pedig nem csupán az éjszakai állatorvosi ügyeletre vonatkozik. Egy szörnyű történet miatt kerestek meg bennünket: a rendőrség jelezte az Álmok Útján Állatvédő Egyesületnek, hogy egy elütött kutyus fekszik az út szélén, chipje alapján a gazdája lemondott róla. Az egyesület elmondása szerint egyetlen egy pécsi állatorvos sem fogadta a sürgős segítségre szoruló pulit, akit végül Kaposváron vizsgáltak meg. Sajnos Kormos sérülései olyan súlyosak voltak (többszörös medence- és combcsonttörés, belső vérzés), hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A lapunkhoz beérkezett információk alapján egy tüntetés is szerveződik a folyamatos ügyelet kapcsán.