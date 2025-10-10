1 órája
Állatvédelemért dolgozik: országos díjat kapott a PTE adjunktusa
A Pécsi Tudományegyetemen folyó munka jelentős szerepet tölt be az állatvédelem hazai és nemzetközi fejlődésében. Lénárdné Dr. Maletics Borbála, a PTE ÁJK adjunktusa vehette át az Év Állatvédő Jogásza díj egyik elismerését.
A díjat az Állatok Világnapja alkalmából, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány és az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság által szervezett ünnepségen adták át. Az esemény célja, hogy elismerje mindazokat a szakembereket, akik munkájukkal hozzájárulnak az állatvédelem fejlesztéséhez és társadalmi megbecsüléséhez.
Az állatvédelem van a középpontban
A PTE ÁJK beszámolt róla, hogy Lénárdné Dr. Maletics Borbála évek óta meghatározó szerepet játszik az állatvédelem jogi és társadalmi szemléletének erősítésében. A nemzetközi állatvédelmi szakjogász képzés programvezetőjeként, valamint az állatvédelmi kurzusok oktatójaként kiemelt figyelmet fordít a felelős állattartás és az állatvédelem jogi tudatosságának növelésére. Szakmai munkájával aktívan segíti, hogy az állatvédelem a jogalkalmazás és a jogi gondolkodás mindennapi részévé váljon.
Az elismeréseket Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési tervért felelős kormánybiztos, valamint Dr. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány elnöke adták át.