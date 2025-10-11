Kis lépések is sokat érnek
49 perce
Amit más kidob, abból az ovisok profitálnak – különleges akció Baranyában
A Dencsházai Társult Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha, valamint a Varázsdoboz Tagóvoda elektronikai és elektromos hulladékgyűjtő napokat szerveznek.
A gyűjtés október 13-ig tart, minden nap 7:30 és 15:00 óra között, a Szentegát, Iskola utca 12. szám alatti óvodában. Leadható minden használaton kívüli, motorral rendelkező eszköz – például mosógép, hűtő, hajszárító, mikró, számítógép vagy nyomtató. A begyűjtött hulladékot szakszerűen elszállítják, a bevételt pedig az óvodások javára fordítják.
