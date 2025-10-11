október 11., szombat

Brigitta névnap

18°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kis lépések is sokat érnek

49 perce

Amit más kidob, abból az ovisok profitálnak – különleges akció Baranyában

Címkék#hulladék#akció#óvodások

A Dencsházai Társult Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha, valamint a Varázsdoboz Tagóvoda elektronikai és elektromos hulladékgyűjtő napokat szerveznek.

Tóth Viktória
Amit más kidob, abból az ovisok profitálnak – különleges akció Baranyában

A gyűjtés október 13-ig tart, minden nap 7:30 és 15:00 óra között, a Szentegát, Iskola utca 12. szám alatti óvodában. Leadható minden használaton kívüli, motorral rendelkező eszköz – például mosógép, hűtő, hajszárító, mikró, számítógép vagy nyomtató. A begyűjtött hulladékot szakszerűen elszállítják, a bevételt pedig az óvodások javára fordítják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu