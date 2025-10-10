október 10., péntek

Fókuszban a kommunikáció

1 órája

Anonim kérdőívben kérdezik ki a baranyai városban a lakosságot

Címkék#vélemény#kommunikáció#önkormányzat#lakosság

A kozármislenyi önkormányzat anonim kérdőívet tett közzé a közösségi oldalán, arra kérve a helyieket, hogy a kisváros kommunikációjának (üzenetek, honlap, applikáció stb.) fejlesztésével kapcsolatban mondják el a véleményüket.

Bama.hu
Anonim kérdőívben kérdezik ki a baranyai városban a lakosságot

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: PeopleImages

Az önkormányzat azt kéri a helyiektől, hogy minél többen töltsenek ki a kérdőívet, legkésőbb jövő szerdáig.

 

