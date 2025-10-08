2 órája
Minden évben óvodás és iskolás csoportok tucatjai zarándokolnak el erre a pécsi helyszínre (GALÉRIA)
A történelmi emlékek méltó őrzője, a tiszteletadás helyszíne a pécsi Aradi Vértanúk útja. Október első hetében a szervezett ünnepségek mellett minden évben óvodás és iskolás csoportok tucatjai zarándokolnak el az Aradi Vértanúk szobraihoz, hogy zászlókkal, kokárdákkal, virággal róják le kegyeletüket.
Fotó: Laufer László
Megszokott látvány az évnek ebben az időszakában, hogy kisgyerekekből vagy nagyobbacska diákokból álló csoportok haladnak a pécsi Aradi Vértanúk útja felé. Kezükben virág, mécses, vagy maguk készítette papírzászló, kokárda. Felemelő, egyben megnyugtató érzés, hogy a pécsi oktatási intézmények, azok pedagógusai ilyen módon közreműködnek a hagyományok őrzésében, a magyar történelem példamutató hősei előtti tisztelgésben.
A Mecsek-oldalban meghonosodott hagyomány indulása lényegében összefügg a rendszerváltással. Valószínűleg kevesen tudják, hogy az Aradon 1890-ben felavatott Szabadság-szobor után a pécsi az első teljes emlékhelye az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom Aradi Vértanúnak. Ahogy azt is, hogy 1991 és 1997 között, az Aradi Vértanúk Szobrai Alapítvány szervezésében, közadakozásból valósult meg a tizenhárom mellszoborból álló galéria.
Megörökítettük az Aradi Vértanúk előtt tisztelgő ünnepségek pillanatait
A hősök emléke megőrzésének a kezdetek óta aktív közreműködője a Dunántúli Napló megyei napilap, majd a Bama.hu hírportál. Laufer László fotóriporter kollégánk az évek során nem csak az ünnepi pillanatokat örökítette meg, értékes fotódokumentációja betekintést enged az Aradi Vértanúk útja, a történelmi sétány tervezésének, megvalósításának momentumaiba, az utca központi szerepébe a város életében. Hiszen számos történet, rendkívüli esemény kötődik még ide, nem beszélve arról, hogy a város lakói az Aradi Vértanúk út alsó sétányán elhelyezett kopjafánál tartanak megemlékezést az 1956-os forradalom pécsi áldozatairól is.
Ahol a múlt tovább él – a pécsiek emlékezése hőseinkreFotók: Laufer László