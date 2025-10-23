október 23., csütörtök

Áramszünetre kell készülnie több településnek

Címkék#Gyöngyvirág utca#Komló#áramszünet

Wald Kata
Áramszünetre kell készülnie több településnek

Hálózatkarbantartás miatt áramkimaradásra kell számítani október végén Komló több utcájában. A felhívás szerint október 29-én reggel 8 óra 30 perctől 16 óráig a Csermák dűlő, Fenyő utca, Gesztenyési út, Gyöngyvirág utca, Hóvirág utca, Kőbánya utca, Liliom utca, Rezeda utca, Rózsa utca, Zobák puszta, Zobák akna területén szünetel az áramszolgáltatás.

Október 20. és 31. között 163 település területén lehet áramszünet az E.on által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak egy-egy utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram- fogalmaz a felhívás. 

 

 

