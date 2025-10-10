október 10., péntek

PTE

1 órája

Autóipari óriás érkezhet Pécs térségébe

A kormány egyre többet hangoztatja: 600 hektáros ipari parkra komoly érdeklődés van. Autóipari cég jöhet Pécs mellé, több ezer munkahelyet teremtve.

Bóka Máté Ciprián

Lázár János építési és közlekedési miniszter a minap Siklóson jelentette be, hogy egy jelentős autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében. A beruházás előkészítéseként 600 hektárnyi ipari park kijelölése zajlik, amelyhez az M6-os és M60-as autópályák fejlesztése kulcsfontosságú feltétel. A tárcavezető szerint a projekt több ezer új munkahelyet teremthet, és a Dél-Dunántúl gazdasági megerősödését szolgálja.

Pécs mellett is autóipari cég telepedhet le
Autóipari óriás Baranyában? Egyre többen emlegetik - Fotó: Csapó Balázs

A vármegye vezetése is készen áll a befektetők fogadására. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke a Bama.hu podcast adasában hangsúlyozta:

Célunk, hogy magas hozzáadott értéket képviselő, a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, a legmodernebb technológiákat alkalmazó beruházók válasszák Baranyát. Ez új munkahelyeket, valamint új piacot és beszállítói lehetőséget jelenthet a helyi vállalkozásoknak is.

Autóipari cégek már máshol megtelepedtek

A kormányzati és megyei fejlesztések célja, hogy Pécs és térsége is bekapcsolódjon abba az ipari növekedési hullámba, amely az elmúlt években Debrecent, Győrt, Kecskemétet és Szegedet már elérte.

A térség gazdasági megújulásában kiemelt szerepet játszik az UniNext Innovációs Programja, amely trendfordító céllal jött létre a Pécsi Tudományegyetem koordinálásában. A program olyan fejlesztéseket foglal magában, mint a PTE Science Park és az UniNext Universitas Ipari Park, amely Magyarország egyik legnagyobb befektetésösztönző beruházásának számít. A következő években a program keretében több ezer új munkahely jöhet létre, és több ezer milliárd forint értékű külföldi működő tőke érkezhet a régióba.

Az UniNext-beruházásoknak meg kell felelniük a befektetői chartának, valamint a magyar hatósági előírásoknak és az Európai Unió legszigorúbb környezetvédelmi szabályainak.

 

