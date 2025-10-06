Elkészült az autópálya, ami összeköti a Dunát és az Adriát – Ezt mondta Lázár János (GALÉRIA+VIDEÓ)

A magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya összekötése ugyanis nem csupán a két ország ügye, hanem Európa kiemelkedő ügye is. Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai vasúti közúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti- és Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben pedig Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik, ez az út köti össze a Dunát az Adriával, ami így annak a térségnek a vérkeringését állítja helyre, amely valaha száz évvel ezelőtt a boldog békeidőkben az öreg kontinens egyik leggyorsabban fejlődő és gyarapodó térsége volt, és most újra az lehet, amire egész Európának nagy szüksége van, mert a régi nyugati világ – ezt láthatjuk és tapasztalhatjuk minden nap – igen nagy bajban van. Erejét és fantáziáját is elveszítette. Versenyképessége csak halványuló emlék, érdekérvényesítő képessége még a védelmi potenciálját is alulmúlja. A régi Európa tétlenül nézi, kedves barátaim, ahogy az új világ, az Amerikai Egyesült Államok újra naggyá lesz, ahogy a világgazdaság új bajnokává válik Kína, India, Brazília, míg Európa végzetesen lemarad, mert gazdasága megerősítése helyett ideológiai küzdelmekbe bonyolódik. Ha Európa újra a régi akar lenni, akkor nagyobb tisztelettel és nagyobb nyitottsággal kell a közép- és délkelet-európai térséghez viszonyulnia. Akkor a mi térségünkből is kell inspirációt meríteni Európának, akkor tőlünk is kell mintát venni Európának a megújuláshoz, lengyelektől, szlovákoktól, magyaroktól és természetesen a horvát barátainktól, azoktól a nemzetektől és országoktól, amelyek őrzik még a régi európai értékrendet és életformát.

Hölgyeim és uraim, kedves barátaink! Igen tisztelt miniszterelnök úr! Mint tudják, mi magyarok manapság sokat perlekedünk Brüsszellel, de sokszor elmondtuk és szívesen ismétlem el itt is ezen az ízig-vérig európai eseményen, hogy mi nem elhagyni, vagy szétverni akarjuk az Európai Uniót, hanem szeretnénk azt belülről megváltoztatni, szeretnénk új erőre ébreszteni. Ahhoz azonban, hogy erre képesek legyünk, előbb a saját adottságainkból kell kihozni a legtöbbet. A saját földrajzi, geopolitikai, kulturális, szellemi és gazdasági potenciálunkat kell kiaknázni a lehető legnagyobb mértékben. Ehhez kooperáció kell, okos együttműködés a horvátok és magyarok között, kis uniók kellenek a nagy unión belül. Duális beruházások, olyanok, mint ez itt. Ez adja a mai nap kivételes jelentőségét.

Szeretném ugyanakkor elmondani önöknek, hogy ez az autópálya-építés nekünk, magyaroknak mégsem csupán önmagában áll. Szerves része egy nagyobb fejlesztésnek, fontos darabkája egy hatalmas kirakónak, amit Magyarország a saját nemzeti gyarapodása és a régió visszatérése újbóli felvirágoztatása érdekében igyekszik kirakni. Méghozzá 2010 óta, amikor újra kezdődött egy fejlesztéspolitika Magyarország. Az elmúlt 15 évben hazám annyi autósztrádát és autópályát épített, amennyivel a magyar pályahálózat mára eléri a fejlettebb nyugat-európai régiók szintjét. 2010 óta Magyarországon több mint 10,5 milliárd eurót költöttünk közúti beruházásokra, autópályák építésére és gyorsforgalmi utak megvalósítására. Elértük azt, hogy az ország határához vezető autópályák száma 2010-ben még 3 volt, ma azonban már ezzel a sztrádaátadással 10-re bővül azoknak az autópályáknak a száma, amelyek elérik az országhatárt, hiszen a szuverén és patrióta gazdaságpolitika számunkra nem bezárkózó vagy önző gazdaságpolitika, a mi gazdaságpolitikánk nyitott minden irányba nyugatra, keletre, északra és délre is. A határ itt a hátunk mögött nem elválaszt bennünket, hanem összeköt mindannyiunkat, megköszönve Horvátország támogatását és együttműködését ebben a beruházásban.

Gratulálok a kivitelezőknek, köszönöm a munkások által elvégzett fantasztikus munkát, használják egészséggel és elsősorban biztonsággal az autópályát.