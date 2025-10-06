2 órája
Elkészült az autópálya, ami összeköti a Dunát és az Adriát – Ezt mondta Lázár János (GALÉRIA+VIDEÓ)
Lázár János kiemelten fontos együttműködésnek nevezte ezt a közös projektet. Hétfőn adták át az M6-A5 közös autópálya horvát szakaszát Pélmonostoron.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hétfőn délután zajlott Pélmonostoron az A5-ös autópálya átadási ünnepsége, amelyen Lázár János építési és közlekedési miniszter mondott beszédet. Az eseményen a horvát miniszterelnök, Andrej Plenkovic is említést tett a horvát-magyar együttműködés fontosságáról. Az M6-os autópálya hivatalosan kedd reggel csatlakozik a horvátországi pályához.
Ez az autópálya köti össze a Dunát és az Adriát – fogalmazott Lázár János
A miniszter elmondta, tulajdonképpen egy közel 20 éves folyamat ért most révbe, mert 2006-ban kezdték el az M6-os autópálya megépítését Pécs irányába. A pódiumra lépve úgy kezdte, hogy egy régi és mély sebnek a begyógyulását ünnepelhetjük most. Magyarország Kormánya és Orbán Viktor miniszterelnök nevében is köszöntötte a jelenlévőket, valamint megköszönte a közös projekt létrejöttét.
Egy régi és mély seb begyógyulását ünnepelhetjük most. Egy olyan sebét, amelyet a hosszúra nyúlt 20. század ejtett ezen a térségen, ezen a régión. Egy olyan seb begyógyulását ünnepelhetjük meg, amely két kulcsországon, Magyarországon és Horvátországon esett. Közép- és Délkelet-Európa előző évszázadát háborúk tették nagyon hosszúvá. Az első- és második világháború, a hidegháború, a délszláv háború, pusztító erők, amelyek mind tovább mélyítették ezeket a korábbi sebeket és nehézségeket. A kommunizmus bukását követően azonban új korszak, hamarosan új évszázad és hamarosan új évezred kezdődött a térség történelmében. Ez a korszak, amelyben ma élünk, végre a sebek begyógyításáról szólhat. Azt, hogy ezek a sebek milyen mélyek voltak, jól bizonyítja, hogy milyen sokáig tart a gyógyulásuk, és milyen sok mindenre van szükség ahhoz, hogy ezek a sebek meggyógyuljanak. Szükség volt először is arra, hogy Magyarországon vége legyen a kommunizmusnak és egy új Magyarország születhessen, mint ahogy arra is szükség volt, hogy Jugoszlávia széthullását követően újjászülessenek az olyan nagy és őshonos európai népek államai, mint amilyen a horvátoké. Szükség volt arra is persze, hogy mind a ketten tagjai legyünk az Európai Uniónak és a schengeni övezetnek is. A sebforradásnak, a gyógyulásnak a hosszú folyamata az elmúlt 30 év sebeinek a hosszú gyógyulási folyamata a mai nappal lezárul. Mostantól valóban a legfontosabb dologra lehet a figyelmünket helyezni és összpontosítanunk, ez az élet, a gyarapodás, a növekedés, a gazdasági növekedésre figyelhetünk, a társadalmi kapcsolatok erősítésére, az egész régió felvirágoztatására. Ezáltal pedig mindannyian, mind a ketten hozzájárulhatunk Közép- és Délkelet-Európa térségei tekintetében az európai újjáinduláshoz.
- Hangsúlyozta Lázár János, aki ezt követően az újonnan átadott autópálya stratégiai helyzetét méltatta. A magyar-horvát autópálya egy fejlődési folyamatot indíthat el.
A magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya összekötése ugyanis nem csupán a két ország ügye, hanem Európa kiemelkedő ügye is. Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai vasúti közúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti- és Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben pedig Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik, ez az út köti össze a Dunát az Adriával, ami így annak a térségnek a vérkeringését állítja helyre, amely valaha száz évvel ezelőtt a boldog békeidőkben az öreg kontinens egyik leggyorsabban fejlődő és gyarapodó térsége volt, és most újra az lehet, amire egész Európának nagy szüksége van, mert a régi nyugati világ – ezt láthatjuk és tapasztalhatjuk minden nap – igen nagy bajban van. Erejét és fantáziáját is elveszítette. Versenyképessége csak halványuló emlék, érdekérvényesítő képessége még a védelmi potenciálját is alulmúlja. A régi Európa tétlenül nézi, kedves barátaim, ahogy az új világ, az Amerikai Egyesült Államok újra naggyá lesz, ahogy a világgazdaság új bajnokává válik Kína, India, Brazília, míg Európa végzetesen lemarad, mert gazdasága megerősítése helyett ideológiai küzdelmekbe bonyolódik. Ha Európa újra a régi akar lenni, akkor nagyobb tisztelettel és nagyobb nyitottsággal kell a közép- és délkelet-európai térséghez viszonyulnia. Akkor a mi térségünkből is kell inspirációt meríteni Európának, akkor tőlünk is kell mintát venni Európának a megújuláshoz, lengyelektől, szlovákoktól, magyaroktól és természetesen a horvát barátainktól, azoktól a nemzetektől és országoktól, amelyek őrzik még a régi európai értékrendet és életformát.
Hölgyeim és uraim, kedves barátaink! Igen tisztelt miniszterelnök úr! Mint tudják, mi magyarok manapság sokat perlekedünk Brüsszellel, de sokszor elmondtuk és szívesen ismétlem el itt is ezen az ízig-vérig európai eseményen, hogy mi nem elhagyni, vagy szétverni akarjuk az Európai Uniót, hanem szeretnénk azt belülről megváltoztatni, szeretnénk új erőre ébreszteni. Ahhoz azonban, hogy erre képesek legyünk, előbb a saját adottságainkból kell kihozni a legtöbbet. A saját földrajzi, geopolitikai, kulturális, szellemi és gazdasági potenciálunkat kell kiaknázni a lehető legnagyobb mértékben. Ehhez kooperáció kell, okos együttműködés a horvátok és magyarok között, kis uniók kellenek a nagy unión belül. Duális beruházások, olyanok, mint ez itt. Ez adja a mai nap kivételes jelentőségét.
Szeretném ugyanakkor elmondani önöknek, hogy ez az autópálya-építés nekünk, magyaroknak mégsem csupán önmagában áll. Szerves része egy nagyobb fejlesztésnek, fontos darabkája egy hatalmas kirakónak, amit Magyarország a saját nemzeti gyarapodása és a régió visszatérése újbóli felvirágoztatása érdekében igyekszik kirakni. Méghozzá 2010 óta, amikor újra kezdődött egy fejlesztéspolitika Magyarország. Az elmúlt 15 évben hazám annyi autósztrádát és autópályát épített, amennyivel a magyar pályahálózat mára eléri a fejlettebb nyugat-európai régiók szintjét. 2010 óta Magyarországon több mint 10,5 milliárd eurót költöttünk közúti beruházásokra, autópályák építésére és gyorsforgalmi utak megvalósítására. Elértük azt, hogy az ország határához vezető autópályák száma 2010-ben még 3 volt, ma azonban már ezzel a sztrádaátadással 10-re bővül azoknak az autópályáknak a száma, amelyek elérik az országhatárt, hiszen a szuverén és patrióta gazdaságpolitika számunkra nem bezárkózó vagy önző gazdaságpolitika, a mi gazdaságpolitikánk nyitott minden irányba nyugatra, keletre, északra és délre is. A határ itt a hátunk mögött nem elválaszt bennünket, hanem összeköt mindannyiunkat, megköszönve Horvátország támogatását és együttműködését ebben a beruházásban.
Gratulálok a kivitelezőknek, köszönöm a munkások által elvégzett fantasztikus munkát, használják egészséggel és elsősorban biztonsággal az autópályát.
Elkészült az autópálya, közelebb jött a tengerFotók: Löffler Péter
Keddtől szabad az M5-M6 autópálya
Magyar részről kedden reggel teszik szabaddá a forgalom számára a már egy év elkészült M6-os sztráda határhoz vezető szakaszát, tehát akkortól kapcsolódik össze a két útszakasz. Attól kezdve Eszékről Budapestre kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.