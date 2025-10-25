Az Eszperantó téren is várják a véradókat

A következő helyszíneken lehet vért adni Baranya vármegyében:

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 27. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 27. 08:00 - 13:00

Bikal, Bikal Óvoda (Rákóczi utca 13.) október 27. 10:00 - 12:00

Komló, Komló (Eszperantó tér 1.) október 27. 14:30 - 17:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 28. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 28. 08:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 29. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 29. 08:00 - 13:00

Pécs, Ernst & Young Consulting Ltd. Pécs (Nagy Lajos Király útja 13.) október 29. 12:30 - 14:30

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 30. 08:00 - 18:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 30. 10:00 - 17:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 31. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 31. 08:00 - 11:00