1 órája

Az Eszperantó téren is várják a véradókat

Címkék#Mohácsi Transzfúziós Osztály#vér#Országos Vérellátó Szolgálat

Wald Kata
Az Eszperantó téren is várják a véradókat

Illusztráció.

Fotó: MW

Az Országos Vérellátó Szolgálat októberben is felhívta a figyelmet a véradás fontosságára. 

A következő helyszíneken lehet vért adni Baranya vármegyében: 

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 27. 08:00 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 27. 08:00 - 13:00
Bikal, Bikal Óvoda (Rákóczi utca 13.) október 27. 10:00 - 12:00
Komló, Komló (Eszperantó tér 1.) október 27. 14:30 - 17:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 28. 08:00 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 28. 08:00 - 15:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 29. 08:00 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 29. 08:00 - 13:00
Pécs, Ernst & Young Consulting Ltd. Pécs (Nagy Lajos Király útja 13.) október 29. 12:30 - 14:30
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 30. 08:00 - 18:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 30. 10:00 - 17:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 31. 08:00 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 31. 08:00 - 11:00

 

