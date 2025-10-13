Az idősek előtt tisztelegnek Baranyában

Vékény Község Önkormányzata és a Vékényi Nyugdíjas Klub szeretettel vár minden érdeklődőt 2025. október 17-én, 17 órakor a vékényi faluházba, ahol az Idősek Napja alkalmából közös ünneplést tartanak.

A rendezvény meghitt hangulatát Aranyosi Ervin gondolatai idézik meg, melyek az összetartozásról, szeretetről és az élet örömeiről szólnak. A szervezők célja, hogy méltó módon köszöntsék a falu idős lakóit, és egy közös estét töltsenek együtt zenével, tánccal és jókedvvel.

A program tartalmazza:

Zenés, verses köszöntő műsor

Vacsora

Tánc, zenél: Bogyai László

Tombola

Az esemény remek alkalom a találkozásra, beszélgetésre és közös ünneplésre.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt tisztelegjenek az idősek élettapasztalata és szeretete előtt.