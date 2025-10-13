46 perce
Az idősek előtt tisztelegnek Baranyában
Megemlékezés, zene, vacsora, jókedv.
Vékény Község Önkormányzata és a Vékényi Nyugdíjas Klub szeretettel vár minden érdeklődőt 2025. október 17-én, 17 órakor a vékényi faluházba, ahol az Idősek Napja alkalmából közös ünneplést tartanak.
A rendezvény meghitt hangulatát Aranyosi Ervin gondolatai idézik meg, melyek az összetartozásról, szeretetről és az élet örömeiről szólnak. A szervezők célja, hogy méltó módon köszöntsék a falu idős lakóit, és egy közös estét töltsenek együtt zenével, tánccal és jókedvvel.
A program tartalmazza:
- Zenés, verses köszöntő műsor
- Vacsora
- Tánc, zenél: Bogyai László
- Tombola
Az esemény remek alkalom a találkozásra, beszélgetésre és közös ünneplésre.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt tisztelegjenek az idősek élettapasztalata és szeretete előtt.