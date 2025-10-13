október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jön az Idősek Napja

1 órája

Az idősek előtt tisztelegnek Baranyában

Címkék#Idősek Napja#Vékény Község Önkormányzat#műsor

Megemlékezés, zene, vacsora, jókedv.

Tóth Dávid
Az idősek előtt tisztelegnek Baranyában

Illusztráció.

Forrás: MW

Vékény Község Önkormányzata és a Vékényi Nyugdíjas Klub szeretettel vár minden érdeklődőt 2025. október 17-én, 17 órakor a vékényi faluházba, ahol az Idősek Napja alkalmából közös ünneplést tartanak.

A rendezvény meghitt hangulatát Aranyosi Ervin gondolatai idézik meg, melyek az összetartozásról, szeretetről és az élet örömeiről szólnak. A szervezők célja, hogy méltó módon köszöntsék a falu idős lakóit, és egy közös estét töltsenek együtt zenével, tánccal és jókedvvel.

A program tartalmazza:

  • Zenés, verses köszöntő műsor
  • Vacsora
  • Tánc, zenél: Bogyai László
  • Tombola

Az esemény remek alkalom a találkozásra, beszélgetésre és közös ünneplésre.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt tisztelegjenek az idősek élettapasztalata és szeretete előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu