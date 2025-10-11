október 11., szombat

Neves vendég

1 órája

Az X-faktor sztárja érkezik a baranyai iskolába

Címkék#Gandhi Gimnázium#pedagógus#iskola#tanár#diák#konferencia

A Sásdi Általános Iskola ad otthont október 18-án 9 órától a VI. Országos Multikulturális Napnak, amely idén az „Identitás és innováció – pedagógia és nemzetiségi oktatás az MI korszakában” témát járja körül.

Tóth Viktória
Az X-faktor sztárja érkezik a baranyai iskolába

Oláh Gergő is fellép

Fotó: Löffler Péter

A rendezvény a népismeretet oktató iskolák országos találkozója, vetélkedője és egyben szakmai konferencia is, ahol pedagógusok, diákok és szakértők közösen keresik a választ arra, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a tanulók egyéni fejlődését és a tanárok munkáját a különböző tanulói hátterek mellett.

A programot Horváth János Sándor, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója nyitja meg, köszöntőt mond Jusztinger János polgármester, Bognár László tankerületi igazgató és Tóth László a Gandhi Gimnázium KHNP Kft., ügyvezető igazgatója. Az előadók között lesz Dr. Fekete Áron (MCC), Forrai Gábor (Galaxis.xyz), Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő és Láng Eszter, a Gandhi Gimnázium pedagógusa. A napot Oláh Gergő, az X-Faktor győztese zárja inspiráló, zenés motivációs előadásával.
 

 

