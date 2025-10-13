A baglyok nem azok, amiknek látszanak?

Mint arról a pécsi közgyűjtemény hírt adott, a Baglyok és Emberek című vándorkiállítás a kaposvári intézmény természettudományi gyűjteményének anyagára épül, és átfogó képet ad a magyarországi bagolyfajokról, biológiájukról, ökológiai szerepükről, valamint a kultúrában betöltött helyükről. A kiállításban a 12 hazánkban előforduló bagolyfaj közül 7 preparátuma látható, kiegészítve a JPM Természettudományi Osztály gyűjteményének tojáspreparátumaival - tették hozzá.

Baglyok és emberek: kaposvári tárlat érkezett Pécsre. Fotó: JPM

Miközben megismerjük a baglyokat veszélyeztető tényezőket, a természetes anyagokból készült bagolyvédelmi eszközök – köztük a T-fa, a fonott kosár, a mesterséges odú, a költőláda és az egérvár – bemutatják azt is, hogyan segíthetjük a megóvásukat - közölte a JPM.

Baglyok - a bölcsesség szimbólumai

A múzeum kitért arra is, hogy ezen intelligens madarak nemcsak az élőhelyek csúcsragadozói, hanem a bölcsesség szimbólumai is – elég, ha csak Pallasz Athéné jelképére, a kuvikra (Athene noctua) gondolunk. A tárlat egyszerre ad ismeretet és élményt, miközben felhívja a figyelmet arra, hogy a baglyok az élőhelyek táplálékhálózatának nélkülözhetetlen szereplői, védelmük pedig az egész élővilág megőrzését is szolgálja.

A Baglyok és Emberek című időszaki kiállításban általános iskolásoknak 2025. november 28-ig foglalkozásokat is tart a JPM.